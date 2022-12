Sabemos que nuestro cabello proviene de los folículos capilares y que este crece un poco cada mes. Una vez que sale del folículo, ¿el pelo está vivo o muerto? Y los productos que utilizas para “traerlo a la vida” ¿realmente funcionan?

¿Qué es el pelo?

El pelo está compuesto por dos categorías: La parte viva, que se conforma por la raíz, el bulbo y la parte interna de las fibras de la hebra. El pelo muerto sería la segunda categoría que es básicamente, queratina endurecida.

Entonces tendríamos una parte invisible para nosotros, donde se produce el pelo y la parte externa que es el resultado final del proceso y podemos ver y manejar.

¿Cómo podemos cuidarlo?

A pesar de que nuestro pelo no siente dolor ni sufre, eso no significa que no existan consecuencias con respecto a lo que hagamos con él.

La verdad es que ningún producto puede nutrir ni repararlo realmente y todo lo que podemos hacer es hidratarlo para que no se quiebre con facilidad. Aunque puede tardar un poco, es posible devolverle un poco del brillo original a tu cabello con mucha paciencia y cuidados.

¿Qué hacer para que el cabello crezca saludable?

La mejor forma de tener un cabello hermoso, brillante y saludable es a través de la buena alimentación. Los bulbos internos deben ser nutridos con vitaminas y proteínas que contengan todo lo que tu pelo necesita. Lo mejor será ingerir alimentos ricos en vitamina E, K, A, Biotina y ricos en antioxidantes.

Recomendaciones finales

Si vas a teñir, planchar o realizar cualquier procedimiento agresivo con tu pelo, ten en cuenta que el resultado puede ser irreversible y no te quede más opción que cortarlo.

No importa si adquieras el producto más costoso o el más económico, cuando se trata de acondicionador o mascarillas, todos hacen prácticamente lo mismo. El cabello está muerto, no podrá nutrirse con alguna crema y sólo podrás hidratarlo para evitar que se reseque y se quiebre.

¿Alguna vez te preguntaste si el pelo está vivo o muerto?

Puedes conocer un poco más sobre el tema en las siguientes fuentes de referencia: Cuidateplus

Ducray

cesareragazzi