La cirugía capilar no es una cirugía… es un tratamiento de alisado para el cabello muy potente. Se ha popularizado en los últimos años y su duración depende mucho del cuidado durante y después del tratamiento. Si planeas realizarlo o lo has oído antes, pero no entiendes por completo de que va, hay algunas aspectos a tomar en cuenta. A diferencia de productos similares como la keratina o el brillo de seda es mucho más seguro para ti y tu melena.

Cómo funciona

A pesar de ser más seguro no significa que sea natural, ya que se trata de un compuesto con una serie de químicos que juntos ayudan a reestructurar el cabello. La cirugía capilar rompe y reconstruye la forma natural del cabello para alisarlo o tomar la forma que le den (por ello es importante no usar peinados ni coletas con la aplicación). La cirugía capilar no es recomendable para cabellos muy porosos como los rizos ya que es muy probable que dañen irreparablemente este tipo de cabello.

Pero… ¿qué contiene?

Cada marca tiene ingredientes distintos, pero principalmente moléculas de colágeno y vitaminas para hidratar profundamente. Pueden ser encontrados aceites naturales como el coco, argán y cualquier ingrediente que sea utilizado en la cosmética y la regeneración e hidratación capilar.

Un ingrediente al que debes tener mucho cuidado es al formol, el cual está presente en algunos tratamientos de alisado. Aunque es raro de encontrar en la cirugía capilar inhalarlo puede resultar cancerígeno. Investiga sobre todos los componentes de la marca que utilizaras antes de aplicarlo.

¡No hagas esto..!

No coloques el producto en la raíz, deja un dedo o un centímetro de separación, pues si penetra el cuero cabelludo podría dañar para siempre los folículos capilares. Utiliza un cubre bocas y aplícalo en una zona abierta y ventilada porque el olor es bastante fuerte y dependiendo de su composición (cada marca es distinta), podría resultar peligroso inhalarlo. Siempre acude a un experto, debido a que es un tratamiento delicado que debe aplicarse por un profesional.

Debes dejar el producto de 3 a 7 días. Todo depende de las indicaciones de cada uno, pero si lo enjuagas antes perderá todo su efecto y el proceso habrá sido en vano. La cirugía capilar es muy potente y lo recomendable es aplicarlo como máximo 2 veces al año, en un periodo de 6 meses de separación.

LEE TAMBIÉN: Cómo regenerar tu cabello con ingredientes naturales