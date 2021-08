5 películas francesas que vas a amar

Si eres de las que cree que las películas francesas son aburridas, lentas o para cierta «élite», déjame decirte que te estás perdiendo de mucho. Hace unos años una amiga que era mi compañera en el Tour de Cine Francés describió a las películas francesas como una exquisita comida casera. Y así es.

Si bien hay películas de culto, dramas desgarradores, cintas muy contemplativas y otras francamente malas, también hay muchas otras que brindan historias tranquilas, emocionantes, románticas, de acción y comedias muy divertidas.

Hoy quiero presentarte cuatro comedias y una que no lo es tanto, pero que me parece vale mucho la pena ver, aunque entre más en «drama» (pero no vas a querer cortarte las venas al terminar, te lo prometo). ¿Listas? Vamos por ellas.

4 películas francesas muy divertidas

El ascenso

Empecemos con esta que encuentras en Netflix. Esta película toma como anécdota -y pretexto- la historia de Nadir Dendoune, quien se propuso demostrar que era posible subir al Éverest sin entrenamiento previo. Solo que en la película, nuestro protagonista tiene un motivo especial: el amor. Por amor él subirá esta montaña, cueste lo que cueste. En el camino conocerá gente que lo apoya y sin querer, se convierte en la celebridad de toda una comunidad. Además de romántica, es divertida. Vas a pasarla muy bien.

Qué tacaño

Creo que la primera vez que la vi, lloré de risa. Trata de un hombre que es tacaño… pero tacaño deveras. No se va con medias tintas, no: él es codísimo de verdad. Así va por la vida, con los zapatos gastados y recolectando crema para el café en los restaurantes hasta que le pasa algo extrañísimo: llega a su vida una supuesta hija suya. Ah, y conoce a una muchacha muy interesante. ¿Cómo puede sobrevivir a tener gente en su vida mientras no gasta un centavo? La encuentras en Amazon Prime Video y de renta en Klic.

Me quiere, no me quiere

Con esta no solo me reí hasta que me dolió la panza, también suspiré y me emocioné. Es una de las comedias románticas más bonitas y divertidas que he visto en AÑOS. Trata de una pianista que se muda a un depa para empezar su vida emancipada pero no cuenta con que su vecino hará todo lo posible para deshacerse de ella. Así, a través de una pared, comienza una guerra que va terminando en romance, ¡sin conocerse! Imperdible. De renta en Klic y Filminlatino.

Dios mío qué hemos hecho

Otra con la que reirás hasta llorar. La vi en el cine y luego -¡sorpresa!- en un autobús hacia Guadalajara (creo). Trata de una tradicional familia francesa (católica, cof, cof), que tiene cuatro hijas. Las tres primeras se casan con hombres que definitivamente sus padres no aprobarían. La esperanza está en la menor… quien trae a su prometido que… ¡tampoco aprueban! Lo interesante es que la familia del novio también tiene prejuicios contra los franceses, ¿cómo harán para celebrar un matrimonio en armonía? De renta en klic, Youtube, Google Play, Filminlatino, iTunes. ¡Avisa a tus vecinos que interrumpirás sus series con tus carcajadas!

La que no es tan comedia pero…

El viñedo que nos une

Esta es la que les digo que cae más en el drama, pero aún así, vale mucho la pena. Me gustó mucho. Trata de tres hermanos que tienen que decidir qué harán con el viñedo que les dejó su padre. Entre uvas e historias personales dolorosas, vamos viendo cómo se encuentran con sus raíces y las decisiones que tomarán para encontrar la felicidad. La rentas en Plataformacine.

Como verás, películas francesas hay muchísimas y yo me encargo de hacer una buena selección para que veas historias que te hagan bien… en una de esas te vuelves fan de su cine, igual que yo lo soy.