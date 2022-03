Como fiel admiradora del cine francés vi CODA con muchas reservas, ya que es el remake de una ADORABLE y buenísima película francesa: La familia Bélier (la encuentras en renta en muchos lados, como Cinépolis Klic).

Y cuando una película te llega tan profundamente -kleenex incluidos- y te paras a aplaudir en plena sala de cine, si te dicen que hay un remake de Estados Unidos no tienes otra reacción más que incredulidad.

Pero… CODA lo hace bien. Muy bien.

Ahora, si es una copia fiel de la francesa, ¿por qué la original no estuvo nominada a todos los premios internacionales? Supongo que porque no es de Hollywood, porque el cine francés sigue siendo considerado «aburrido», «de élite», «complicado». Y CODA da ejemplo real de cómo todo esto es un error. (¿O qué tal la hermosa «Amigos» que también tuvo su versión de este lado del Atlántico -bastante regular, hay que decir-?)

Ya me desvié, pero eso me pasa cuando hablo de cine francés.

¿CODA se merece todos los premios?

No lo sé. Soy poco objetiva porque me desconcierta que, como acabo de decir, la original pasó sin pena ni gloria en muchos lados, mientras que la versión estadounidense está arrasando elogios. ¿Los merece? Sí. Creo que sí.

Como vemos es prácticamente un copia fotostática producida por Pathé, una de las más grandes productoras FRANCESAS. Así que empezamos bien. La dirige Sian Heder, quien es directora y guionista y ha participado en producciones muy buenas como Orange is the New Black y Tallulah (muuuy interesante película que encuentran en Netflix), por lo que cerraba un círculo virtuoso que prometía algo, al menos, decente.

¿Por qué es relevante?

Si no has visto los dos trailers, ja, te lo cuento.

La historia es la misma: en una familia de cuatro personas solo una escucha, la hija menor. Por eso CODA: Child of Deaf Adults o hija de sordos. Ella es una adolescente cero popular porque siempre huele a pescado, ya que es «la voz» de la familia que se dedica a la pesca. Todo esto, de alguna forma la tiene marcada, su destino está marcado: será la voz en el negocio familiar. Pero la cosa cambia cuando el profesor de música de su prepa -interpretado muy bien por el querido por muchos, Eugenio Derbez- descubre que tiene una voz prodigiosa y la impulsa a que vaya a estudiar canto a la gran ciudad. Sola. Lejos de su familia y dejándolos… solos en su silencio.

Así que podemos decir que el tema es relevante porque aborda inclusión (personas sordas, por supuesto, y un mexicano en el casting), temas del «coming-of-age» o cuando alguien se enfrenta a alguna situación que la hace madurar o volverse adulta, además de injusticia social en la parte de cómo trabajan tanto y ganan tan poco. También es una película emocional porque habla de separarse de la familia, seguir tus sueños, de miedos y hasta el primer amor.

¿Eso es suficiente para ganar un Óscar?

El análisis sobre por qué los Óscares son los Óscares lo dejaremos para un texto posterior, pero podría parecer que no tiene oportunidad frente a sus competidores dramáticos, pues son los favoritos para ganar la estatuilla dorada.

Pero podría haber sorpresas, ya que CODA tiene ya varios premios en su haber, en especial en la parte de la interpretación y el guión adaptado. El actor que hace al papá de la protagonista, Troy Kotsur ha recibido ya varios galardones, pero la misma protagonista, Emilia Jones, está brillando en distintos lados.

Sería una sorpresa si se llevara el premio a mejor película, pero todo podría pasar. Mientras, puedes verla en Amazon Prime Video y en renta en muchos lados más.