Desigualdades, luchas sociales, amor no correspondido y el típico primer amor son temas que tomaron la gran pantalla y se hicieron merecedoras de importantes nominaciones para los premios de la Academia. En este texto conocerás tres pelis que no puedes perder de vista en tu camino al Óscar. Las tres estarán pronto en el cine, ¡así que anótalas para que no se te vayan!

La historia de Belfast

Belfast, la capital de Irlanda del Norte es el escenario escogido por el director Kennet Branagh, para hablar de un momento histórico de este país y las desigualdades sociales que existían para 1967.

En ese año, el propio Kennet vivió junto a su familia una época convulsionada y a veces violenta, que el realizador quiso colocar en pantalla. La excusa hablar de su infancia, para mostrar desde la mirada de un niño los cambios que van experimentando las personas cuando pasan de la niñez a la adultez. Y todo en medio de la década de los 60, cuando en Irlanda del Norte una gran parte de la población seguía siendo discriminada en sus viviendas y empleos.

La historia de la película la hizo merecedora de siete nominaciones, entre las que destacan Mejor Película y Mejor Director.

Cyrano: un amor desgarrador

Recreando el clásico Cyrano de Bergerac, el director Joe Wrigth utiliza los artificios del romance y la música para crear una película sobre el amor y lo desgarrador que puede convertirse. Un triángulo amoroso donde su protagonista Cyrano, un audaz hombre que se mide por la jerga de sus palabras y la habilidad en la esgrima, siente que es indigno del amor de su amiga Roxanne. Pero esta mujer, ya ha seguido a su corazón y se ha enamorado a primera vista de Christian.

Las actuaciones están a cargo de Peter Dinklage, Haley Bennet y Kelvin Harrinson Jr. La película tiene una nominación: la de Mejor Vestuario.

Licorice Pizza

Ambientada en los años setenta, la historia de Alana Kane y Gary Valentine es la de seguirle la pista al primer amor. Gary se había enamorada de Alana en la adolescencia, pero ella no conocía de su existencia hasta que se tomaron las fotografías en la secundaria y comenzaron a ser amigos. Pasaron los años y cuando se volvieron a encontrar, Alana tenía un trabajo como asistente de fotografía y Gary era un actor consolidado.

La cinta tiene tres nominaciones a los premios Óscar: Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Director.

Fuente: Universal Pictures México