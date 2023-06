«Cuando ellas quieren más» es el título versión en español de la película «The Book Club, the next chapter» de Universal Pictures, una imperdible historia que vale cada minuto de tu tiempo, si amas las comedias románticas, esta te va a encantar. Es la secuela del «Club de Lectura», título versión en español de «The Book Club» estrenada en 2018.

Dirigida por Bill Holderman, nuestras adoradas actrices Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen nos llevan con ellas hasta Italia para hacer «el viaje» pendiente de amigas cuando la pandemia por fin se acabó. Cuatro amigas totalmente distintas entre sí, con su propia historia y personalidad, porque eso de mimetizarse unas con otras ya lo dejaron 40 años atrás en su adolescencia, y que han compartido una vida de logros y decepciones y unas cuantas tristezas, se van a Roma con destino final en La Toscana y nos recuerdan el valor de la amistad.

Plagada de diálogos y de humor inteligente, «Cuando ellas quieren más» nos muestra que para muchos la vida puede reiniciar incluso al cumplir 70 años, porque la edad lejos de ser un obstáculo, nos concede la experiencia y la sabiduría para tener claro que vida solo hay una y que hay que gozarla como si no hubiera mañana. Vas a poder disfrutar de lugares preciosos y una gran fotografía por sitios icónicos en Roma y Venecia; del estilo impecable de Keaton y Fonda y recrear tu mirada con el guapísimo Andy García que como el buen vino hace honor a sus años.

Las amigas se inspiran en el mensaje del libro El Alquimista de Paulo Cohelo que leen en su Club de Lectura y se lanzan a la aventura de la búsqueda del tesoro y siguiendo lo que interpretan como «señales» luego de que todas han perdido «algo» en sentido figurado o no.

Resalto que Vivian (Jane Fonda) quién hoy tiene 85 años y que tiene un performance increíble, representa a una incasable y plena mujer que no cede a los convencionalismos sociales de su época y de ésta, y aún y todo encuentra (sin buscarlo) a quien comulgue con su filosofía de vida. También podrán ver que la vida en realidad está llena de «segundas, terceras y otras oportunidades», y que los reencuentros nos podrán o no remover la arena, pero no nos obligan a nada. Estas mujeres se muestran transparentes en sus emociones, más sabías por su edad, atractivas total en sus distintas versiones a través de los años y agradecidas de contar con amistades genuinas que, al final de la vida; es lo que nos va quedando. Verán que se pueden imaginar reflejadas en ellas de muchas maneras, empezar de nuevo, aferrarse a algo, soltar el control y ser y sentirte sexy a cualquier edad.

Se las recomendamos TOTAL. Kena recomienda «Cuando ellas quieren más», vayan a verla, lleven a sus amigas, a su mamá, a su pareja, es disfrutable, es una película que seguramente se volverá de cabecera.

Vamos al cine.

Un abrazo y gocen todo, hoy y ahora, disfruten el viaje e interpreten sus propias señales porque la vida es ahora.

Karla Lara