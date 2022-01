Ahora que Kate Winslet vuelve a ganarse premios y más premios, te pasamos una lista de series y películas de ella. Si ya las viste, no está de más volver a verlas. Si no las has visto, ¿qué esperas? Son fantásticas.

¿Ya viste estos trabajos de Kate Winslet?

Mare of Easttown

Se llevó su quinto Globo de Oro con esta producción. Puros halagos y confieso que la tengo pendiente. «Marianne “Mare” Sheehan, una detective en el pueblo de Easttown, Pennsylvania, a quien le encargan la investigación del asesinato de una joven y la desaparición de otra.» Todo mundo habla maravillas de la producción y en especial de su actuación y aquí les hemos comentado de cómo su físico -y personajes- rompen con los esquemas impuestos por Hollywood… lo que le ha traído críticas y hasta lágrimas.

Está disponible en HBO Max.

Sense and Sensibility

Un clásico de clásicos y Kate es súper jovencita, ¿ya vieron la foto? Emma Thompson es la protagonista y nos encantan como hermanas. Trata de una historia típica de principios de los mil ochocientos: las mujeres necesitaban casarse para no morirse de hambre. Así que las tres hermanas Dashwood están entre el amor y la conveniencia. No, no se preocupen, es un drama pero no terminarás devastada, ¡tiene final feliz!

La encuentras en Netflix.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

Una maravilla… pero desgarradora. Trata de una pareja que se aman con locura pero asimismo se lastiman. Para olvidarse del sufrimiento eligen un tratamiento increíble: borrar recuerdos específicos. ¿Será lo necesario para ser felices? En esta película nos dimos cuenta que tanto Jim Carrey como Kate Winslet podían dar papeles más allá de lo que se creería que podrían dar.

También está en Netflix.

Carnage, ¿sabes quién viene?

Una película controversial, dirigida por uno de los más polémicos directores: Roman Polanski. Trata de dos parejas que se reúnen para hablar de los problemas que están teniendo sus hijos y cómo resolverlo. Lo que no saben es que esa reunión se convertirá en una discusión por valores que se convierte en guerra de egos y de pasiones. No es para cualquiera pero o la amas o la odias.

Está disponible en Prime Video

El descanso

No podemos dejar fuera una de las películas favoritas de muchísimas personas: The Holiday. De hecho, ha desbancado a Love Actually como la mejor peli navideña para muchas personas. Trata de dos mujeres que tienen un lío en sus vidas y quieren poner distancia de por medio, así que deciden intercambiar casas. En esas vacaciones conocen partes de ellas mismas que no conocían… o que hace mucho tiempo no veían.

La encuentras en Prime y en Netflix (aunque han avisado varias veces que pronto saldrá de su catálogo).