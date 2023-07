El yoga es una práctica milenaria que ha ganado popularidad en todo el mundo debido a sus innumerables beneficios para la mente, el cuerpo y el espíritu. Más allá de ser simplemente una forma de ejercicio físico, el yoga es una disciplina completa que puede transformar tu vida de manera positiva. En este artículo, te presentaré cinco poderosas razones por las cuales deberías considerar hacer yoga y explorar todo su potencial.

Fortalecimiento físico y flexibilidad:

El yoga es conocido por sus posturas (asanas) que fortalecen y tonifican los músculos del cuerpo. Al practicar regularmente, notarás cómo tus músculos se vuelven más fuertes y flexibles. Además, el yoga mejora la postura, lo que ayuda a prevenir dolores de espalda y problemas relacionados con la columna vertebral. A través de las asanas, puedes alcanzar un equilibrio perfecto entre fuerza y flexibilidad, promoviendo así una salud física óptima.

Reducción del estrés y la ansiedad:

En un mundo acelerado y lleno de responsabilidades, el yoga ofrece un oasis de calma y serenidad. La combinación de movimientos fluidos, respiración consciente y meditación ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. El yoga te invita a estar presente en el momento presente, dejando de lado las preocupaciones y las distracciones externas. Esta práctica te brinda herramientas para cultivar la calma interior, mejorar la calidad del sueño y encontrar un equilibrio emocional.

Mejora de la salud mental:

No solo beneficia el cuerpo, sino también la mente. La práctica regular de yoga ha demostrado reducir los síntomas de depresión, aumentar la autoestima y promover la claridad mental. A través de la meditación y la atención plena, el yoga te ayuda a conectar con tu verdadero ser, a liberar pensamientos negativos y a encontrar un estado de paz interior. Además, el enfoque en la respiración consciente te permite manejar el estrés de manera más efectiva y tomar decisiones con mayor claridad.

Mayor conciencia corporal:

El yoga te invita a conectarte con tu cuerpo de una manera profunda y significativa. A medida que practicas las posturas, te vuelves más consciente de cada músculo, articulación y sensación física. Esta conciencia corporal se traslada a tu vida cotidiana, permitiéndote reconocer las señales de tu cuerpo, prevenir lesiones y mantener una salud óptima. A través del yoga, aprendes a escuchar y respetar tu cuerpo, cultivando una relación positiva contigo misma.

Desarrollo espiritual:

Sí, es una práctica espiritual que te invita a explorar tu verdadero yo y conectarte con algo más grande que tú. Aunque el yoga no está necesariamente ligado a una religión en particular, te brinda la oportunidad de profundizar en tu propia espiritualidad y encontrar un propósito más elevado en tu vida. A través de la práctica regular, puedes experimentar una sensación de conexión con el universo, una mayor compasión hacia ti misma y hacia los demás, y un sentido de gratitud por cada momento presente.

¿Y qué ropa para hacer yoga debo elegir?

Cada quien va a elegir lo que le parezca más adecuado, pero creo que sí hay varios puntos a tomar en cuenta, por ejemplo: que no te apriete. Si eliges una talla pequeña, puede ser que te roce -en zonas externa… o internas- o que hasta te quite la respiración o si te queda grande, puede ser que batalles para que no se te caiga. También necesitas soporte en el busto y más, si tienes mucho. Ok, con yoga es probable que no vayan a rebotar tu adorable dúo, pero sí necesitas soporte.

Otra cosa que te aconsejo es que no uses calcetines para tener un buen «amarre» con el tapete, y te consigas un tapetito o soporte para las rodillas, ¡a mí me ayuda mucho que no se me claven en el suelo!

Acabamos de conocer la línea de PUMA STUDIO y me gustó porque, si bien puedes usarla solo con el top, la parte de tener los shorts y la camiseta suelta nos da mayor comodidad a las que no nos sentimos tan contentas teniendo poca ropa o bien, enseñando los rollitos de la panza (ni modo, a mí me sigue afectando eso).

La marca dice que «está diseñada para las diferentes disciplinas de Yoga, para obtener la mayor eficacia en el dominio del cuerpo gracias a su estilo de sujeción y soporte que garantizan la facilidad para todos los movimientos que se requieren, lo cual vuelve este set una opción versátil que se adaptará a todas las necesidades», además de que está confeccionada con materiales que absorben la humedad y te permite estar seca rápido.

Así que ya sabes: hacer yoga es mucho más que una forma de ejercicio físico, es una práctica integral que beneficia el cuerpo, la mente y el espíritu.