Iniciar un negocio no es tarea fácil pero con las herramientas adecuadas es posible no solo llevarlo a cabo, sino lograr que tu emprendimiento sea exitoso.

Esta es la historia de Fanni Mayo que empezó haciendo creaciones como tarjetas, las cuales debía cortar a mano y luego vendía en la cochera de su casa, a los alumnos de una prepa cerca de su hogar.

Hoy, 10 años después, la joven mexicana tiene un negocio que ha logrado atender hasta 23 pedidos a la semana de productos que van desde papelería creativa hasta tazas, playeras y gorras, entre otros. Todo lo anterior, no solo es gracias a la eficacia que le ha caracterizado desde su juventud, sino al uso correcto de herramientas de corte y sublimación como las máquinas de Cricut.

Como se puede notar, su negocio fue creciendo, al igual que la demanda de sus productos pero con la ayuda de las máquinas y la tecnología, logró incrementar el número de productos. Cortando a mano, lo anterior hubiera sido prácticamente imposible, ya que esta actividad implica que la persona encargada destine el 100% de su atención a hacerla.

Aunque la pandemia fue un golpe duro para su emprendimiento, pudo recuperarse y volver a tener el volumen de pedidos previo al 2020. Hoy en día, Fanni Mayo realiza playeras, gorras, tazas y otros productos. Sus temporalidades fuertes son San Valentín y Navidad, aunque crea productos para todo tipo de eventos como fiestas de XV Años, entre otras.

“Recuerdo cuando pegué un cartel en la cafetería de la escuela. Me hicieron un pedido de 100 tarjetas escolares y no lo podía creer. Hoy les diría a todas las emprendedoras que de verdad se la crean, que crean en lo que son capaces de hacer y que nadie les diga que no pueden”, señala Mayo.