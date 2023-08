Por: Marlen Squires, Terapeuta holística y Mentora espiritual

No es ningún secreto que la vida significa muchos giros y vueltas; momentos de profunda alegría y momentos de profundo dolor; días fáciles y días complicados, y así sucesivamente… Y, por supuesto, a menudo tenemos estas experiencias aparentemente contradictorias al mismo tiempo.

La vida siempre nos muestra experiencias para evolucionar, el problema es que no siempre lo vemos así, entender nuestra energía lo cambiaría todo.

SI QUIERES ENCONTRAR LOS SECRETOS DEL UNIVERSO, PIENSA EN TÉRMINOS DE ENERGÍA, FRECUENCIA Y VIBRACIÓN.

NIKOLA TESLA

La energía: eso que nos mueve

Si llegas entender y experimentar que la energía nos mueve y nos jala tanto en positivo y negativo podrás entender el porqué te pasa lo que te pasa.

Todos en algún momento hemos tenido días buenos y malos, pero hoy te comparto cómo, desde mi experiencia, podemos hacer ese shift y hacer de nuestras vidas más fácil, más tranquila y que cuando esto no pase, tengas la consciencia de que simplemente no pasó, y no lo juzgues porque tienes el poder de cambiarlo.

Cuando llegan los sentimientos más pesados, turbios hacia algo o alguien, a veces nos inundamos en ellos. Antes, era la reina de las cancelaciones de planes porque cuando tenía un mal día, pensaba que tenía que liberar esa energía negativa que ya se había impregnado en mi cuerpo y humeado mi mente. Así que cuando eso pasa tiendo a apoyarme completamente en mis herramientas para procesar y/o liberar eso que siento. ¡¿Alguien más le pasa?!

Mientras hablaban con una amiga hoy, me comentaba que se dirigía a un lugar donde podría estar rodeada por los sonidos de la naturaleza. ¡Han sido unos días difícil para ella y estaba usando herramientas para cuidarse a sí misma y superar sus emociones!

Esto me recordó esta publicación de blog que quería escribir desde hace algún tiempo: sobre cómo podemos cultivar rituales para cuidar nuestros corazones y ofrecernos gentilmente a un reinicio.

Sentir sentimientos y emociones siempre es gratificante desde donde lo quieras ver, porque siempre te va a llevar a un cambio, y hacer cambios siempre es bueno.

Dejar fluir nuestros sentimientos es una práctica importante y a veces necesitamos ayudarnos a nosotros mismos a hacer un cambio fuera de la pesadez o intensidad de nuestros sentimientos y emociones.

No me malinterpreten, está totalmente bien cancelar planes y pasar un día escuchando canciones tristes y sintiendo esos sentimientos. Honrar lo que sentimos siempre es bueno ya que nuestras emociones es parte de nuestra supervivencia.

Haciendo el cambio

Esto lo veo y escucho tan frecuente con mis clientes. Aquí hay una pequeña metáfora que podría ilustrar esta experiencia: ¿Sabes cómo atiborrarse de algo en Netflix puede ser realmente divertido, hasta que deja de serlo? Apoyarse en las vibraciones relajantes puede sentirse tan bien. Y en algún momento, puedes comenzar a sentirte pesada o incomoda, algo así como si no pudieras alejarte de la pantalla a pesar de que ya no lo estás disfrutando.

Creo que sentir nuestros sentimientos puede ser de la misma manera… Puede ser exactamente lo que necesitamos o queremos, hasta que deja de serlo. Por lo tanto, necesitamos rituales y herramientas para hacer cambios en y con nuestra energía.

Una buena forma de entender nuestra energía es saber que todo se desprende de un pensamiento que nos lleva a una emoción y esta, a un sentimiento que nos llevan a la forma en que nos comportamos y nuestras acciones.

¿Qué son las emociones?

La palabra emoción proviene de movimiento. Todas las emociones son energía. La energía se mueve, la energía tiene una frecuencia vibratoria, y la energía se forma y transforma. Las emociones se mueven, tienen una frecuencia vibratoria, toman forma, son cambiantes y transitorias. Cambias continuamente de una emoción a otra.

Este movimiento de emociones sigue y sigue. Las emociones son estados (es decir, formas temporales) compuestos de energía y que están en constante flujo. La energía toma forma y las emociones son formas. Cualquier cosa que tome forma por su propia naturaleza se transformará y disolverá.

Muchas veces necesitamos un empujoncito para dar ese shift (o cambio) y es aquí donde entra el uso de herramientas o rituales que uno puede aplicar en nuestras vidas par salir de ese bache y que lo único que podemos hacer es sacar esa fuerza interna y tomar la decisión de no estar ahí. Sé que me dirás «a veces no es fácil», pero con ayuda de un terapeuta, herramientas y grupo de apoyo te aseguro que tu vida será mejor, es más te lo firmo.

Crea rituales para cambiar tu energía

He encontrado 5 rutas principales para cambiar mi energía, y te las regalo con mucho amor.

Como siempre, son simplemente ideas, no recetas. Recuerda tomar lo que resuene en ti, dejar el resto y editarlo y adaptarlo a tus necesidades y preferencias. Repite una práctica varias veces o prueba algunas cosas diferentes, según sea necesario. A medida que creas y participas en estos rituales, tu trabajo es simplemente darse cuenta de lo que se sientes como apoyo y ayuda.

5 rituales

Aprovecha tus sentidos. Ofrécele a tu alma una experiencia sensorial que se sienta reconfortante o energizante. Algunas ideas: dar un paseo o conducir, escuchar música, comer algo delicioso, bañarse, hablar con tus plantas, acariciar a tu animal. La clave aquí es ser consciente y realmente permitir que tus sentidos se activen.

Sintoniza tu respiración y tu cuerpo. La respiración puede ser un ancla para el momento presente, y siempre está con nosotros. Dedica unos minutos a seguir y observar tu respiración de manera intencional. También el mover tu cuerpo como una forma de cambiar tu energía es una buena manera de hacerlo.

Múdate a un nuevo espacio o cambia algo en tu entorno. Si bien esto podría significar dejar la habitación o la casa por completo, también podría significar hacer cosas como cambiar la iluminación, mover los muebles o hacer la cama.

Libera simbólicamente tus sentimientos. Puedes escribir tus emociones y sentimientos, y arrugar, quemar o triturar el papel. Puedes gritar en una almohada o hacia el cielo. Encuentra una manera de soltar simbólica o energéticamente el peso de eso que sientes.

Busca la responsabilidad o un grupo de apoyo. Pídele a una amiga o a un ser querido que te ayude a cambiar las cosas. Esto podría significar pedirles que se unan a ti en el ritual o podría significar enviarles mensajes de texto antes y después de que hayas realizado los rituales que deseas hacer. No tenemos que hacer cosas difíciles solos; de hecho, realmente nos necesitamos unos a otros.

TODO ES UN PROCESO

Ser humano es un proceso. Sentir sentimientos es un proceso. El cambio de energía es un proceso. Por lo tanto, te invito a ser amable y gentil contigo misma tanto como puedas en el camino. A medida que exploras nuevos rituales, puedes disfrutar explorando estas prácticas de cuidado personal. ¡YA HAS HECHO UN BUEN TRABAJO SI LEGASTE HASTA AQUÍ!

Te abrazo con amor,

Marlén

