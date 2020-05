Hoy 20 de mayo se conmemora el «Día del psicólogo» y he recibido una serie de felicitaciones, comentarios y memes que me han hecho reflexionar cómo esta profesión está rodeada de mitos urbanos sobre los psicólogos, tan curiosos que seguramente la tele y algunas pelis, nos han heredado.

Para empezar, yo soy psicoterapeuta, y no, no es lo mismo. Vamos a desmentir los más curiosos mitos urbanos sobre los psicólogos y de paso vamos a diferenciarlos de los psicoterapeutas.

1.El psicólogo da terapia

Un psicólogo estudió psicología y eso no lo entrena para dar terapia; tiene que tomar un posgrado para tal tamaño de labor. Al igual, un psicoterapeuta puede o no, haber hecho la licenciatura en psicología, pero sí debe contar con el posgrado para dar terapia general y aparte, cada especialización (niños, adicciones, grupos, parejas, transtornos alimenticios, etc.).

2.Te cobran por escucharte hablar

Este mito surge de la gente que dice «no creer en los psicólogos/terapeutas» y que mejor va al café con su amiga. Créeme, mucho pasa por nuestra mente, cuerpo y corazón mientras escuchamos a los pacientes y estamos revisando en nuestro archivo organísmico el mejor proceder a su servicio. Sí, debemos ser excelentes escuchas y en las corrientes modernas somos mucho más activos en las sesiones.

3. Tienen un divan

Eso es un cliché freudiano (del psicoanálisis ortodoxo). La mayoría de los consultorios actuales tenemos sillones, sillas cómodas o colchonetas en el suelo. No solemos grabar ni tomamos nota (salvo excepciones que siempre buscarán tu consentimiento) y aunque habrá alguno que otro que se precie de darte un diván como opción, es otro rollo.

4. Analizan todo, todo el tiempo

Este me da risa y a la vez me agobia. No crean que andamos por la vida escaneando psicológicamente a la gente y sus conductas… ni nos interesa, nos faltan elementos y ¡sería muy cansado!

5. Hablan de tu infancia hasta el cansancio

No toda terapia es arqueológica, en el sentido de irnos a revisar el pasado. Solo hacemos esto, cuando observamos que una situación actual tiene ancla en algo del pasado y con su revisión, quizá se apoye el destrabe o la resolución. Las terapias actuales se centran en el presente.

6. No los puedes engañar

Como mis dos padres son psicólogos, la gente me decía de pequeña: «uy! ha de ser imposible engañarlos…» Yo respondía que no eran gitanos sobrenaturales y hasta los gitanos no hay quién les salve de la mentira… tan humana.

7. Debido a su profesión, no tienen problemas en la vida y saben controlar perfecto sus emociones

Estudiamos herramientas de consciencia y control, pero no nos exenta de vivir la vida humana: nos rompen el corazón, tenemos días de furia, podemos llorar hasta llenar cubetas, los hijos nos desobedecen, los jefes nos maltratan.

8. Siempre que me entero que hay uno, aprovecho para contarle mis cosas

Ah, ¿eres psicóloga?/ ¿cómo me ves?/ Interprétame este sueño de anoche/ te voy a contar un problema que tengo/ tú seguro vas a decirme qué haga con mi marido/ recétame algo para dormir/ (por cierto, tampoco podemos recetar… eso es con un psiquiatra). ¡PLIS NO! no nos agarres en la fiesta… ve a consulta con nosotros, ese es el espacio indicado… ¡y cuesta!

Y bueno ya que desmitificamos a los psicólogos y terapeutas, mientras dura la cuarentena, tu opción de terapia psicológica se ha vuelto online.