Durante este periodo de cuarentena, el mundo hemos convertido nuestra casa en oficina, escuela, gimnasio, salón de juegos, bar de tragos y otros, ayudándonos de internet. La «ida al psicólogo» no debiera ser la excepción. Ahora más que nunca, la psicoterapia online se presenta como la mejor opción para salvaguardar nuestro bienestar de todo tipo.

Continuar con tu psicoterapia

Si previamente al confinamiento ya tenías una relación terapéutica, no significa que debas pausarla pues puedes llevar perfectamente tu psicoterapia en cualquier plataforma online (Skype, FaceTime, Zoom, Jitsi Meet, etc.) de manera temporal y transitoria en lo que esto termina.

Incluso las terapias de conjunto o grupales no tienen razón de paralizarse, en estas plataformas online caben más de dos… hasta 100 y más personas.

Comenzar una nueva

Quedarse en casa y guardar la sana distancia, tampoco significa que no puedes empezar justo una psicoterapia en este momento o incluso cambiar de terapeuta. Eso lo resuelve internet. Yo acabo de comenzar relaciones terapéuticas con nuevos pacientes que quizá antes ni por la distancia física u otros factores hubiésemos coincidido.

Aprovecha el momento dado

Un poco se trata de hacer lo que siempre decíamos querer y dejábamos pendiente por falta de tiempo. Pues no es que ahora nos sobre tiempo, pero sí es el mejor momento para aprovecharlo, además tan necesario para guardar la cordura en el carrusel de emociones, sacar provecho de ésta crisis y resetearnos a nivel personal y colectivo.

Recuerda: son medidas temporales y transitorias que nacen de la creatividad y necesidad del momento dado… todo esto pasará.

Temas a tratar

Es un fenómeno global así que en el grueso de la humanidad se están presentando temas como ansiedad, insomnio, desórdenes de hábitos, pánico, desgano, apatía, sueños, adicciones, sensación de soledad o incluso problemas con la pareja, la familia y temas de violencia doméstica. Muchas emociones y relaciones se están evidenciando como nunca en el confinamiento. Incluso temas filosóficos, existenciales y de cuestionamientos del sentido de la vida se están exacerbando. Pero aunque el resto del mundo sienta algo parecido, o lo mismo que tú, solamente tú lo experimentas como tú… y para eso es la terapia personalizada.

La privacidad, cómo lograrla confinado con otros

Dos pacientes míos me hicieron ver una necesidad surgida en el encierro que podrían parecer impedimento para la psicoterapia online. Uno vive con la mamá y la otra con el novio, ambos me dijeron que sus hogares eran muy pequeños y que en ningún momento «alguno sale» como para darle chance al otro esos 50 minutos semanales en privacidad. Si está por ahí el bebé, el perro o el gato, es parte de esta modalidad pero otro adulto o incluso un niño mayorcito si pueden influir en que no te sientas a tus anchas.

Yo lo que sugiero son dos cosas:

1.Pactos con quienes vivamos: comunicar que requerimos esos 50 minutos una vez por semana por bienestar propio y de los demás. Mientras que vaya el otro al súper, que se ponga al home office en otra habitación con audífonos, que se bañe o emperifolle durante ese tiempo.

2. Creatividad: si nada de lo anterior es viable. Busca métodos «extremos», pero creativos. Aplica la de dos pacientes que son ejemplo de esto: una mamá se baja a su coche y ahí encerrada tiene la sesión mediante los datos de su celular. Otra, sube a la jaula de tendido y ahí se siente en privacidad para conectarse con su psicoterapia online.

Contactos para ti

Te dejo el teléfono de mi Alma Mater, el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt que te brinda una larga lista de psicoterapeutas acreditados y disponibles para que tengas opciones. Sede Coyoacán: 55 5554 4582

También me pongo a tus órdenes por si quieres psicoterapia online vía Skype. Te dejo mi mail: tanialaradi@gmail.com para contactarme por ahí primero.

Y finalmente, el proyecto de mi psicoterapeuta y maestra favorita: Árbol de Vida, de Claudia Fernández Santoyo y un grupo de terapeutas que también brindan apoyo psicoemocional online. Así como un artículo suyo de este mismo tema.

