Aunque esto es relativo y depende más del estilo de vida de cada quien, si existen un par de hábitos que pueden fomentarlo. He aquí las 9 cosas para mejorar tu semana.

1 Elogiar

Nada de elogios falsos, si le dices a una persona que es importante para ti lo mucho que vale, te sentirás muy bien después de hacerlo. Del mismo modo, puedes dar comentarios positivos acerca de algún aspecto que ames en la persona.

2 Hacer ejercicio

El ejercicio aumenta considerablemente el estado de ánimo. No solo porque sientes que formas parte de ese grupo consciente de su salud, sino que además tu cuerpo libera sustancias que te hacen sentir muy bien y con más energía.

3 Lee un poco

Lee 10 páginas de un libro todos los días y aprenderás muchísimo. Estarás fomentando un hábito y además fomentarás un poco la concentración.

4 Aléjate del cel en las mañanas

Las mañanas debe ser un momento para ti, por lo tanto no te sobre estimules con toda la información que recibes del cel. Mejor tomate tu tiempo para saborear ese café y degustar tu desayuno. Realiza toda tu rutina de mañana y cuando ya estés lista agarra el teléfono que las notificaciones seguirán allí. Este paso es primordial para mejorar tu semana.

5 Escucha podcast

Escoge un buen podcast y escúchalo para inspirarte. Puedes escuchar un capitulo diario en ese hueco que tengas disponible o como ruido de fondo mientras hacer otras cosas: mientras te transportas, cocinas, haces el aseo o hasta mientras te bañas/arreglas.

6 Crea playlist

La música es una buena manera de introducirnos en un día increíble o alegrarnos el que se encuentra en curso. Por ello, dedica tiempo para hacer playlists que te inspiren y te hagan sentir muy bien.

7 Come saludable

Come frutas y verduras, no te las saltes porque son muy importantes y beneficiosas para tu salud. Si crees que no puedes tolerarla por sí sola, prepárala en divertidas recetas nuevas.

8 Escribe tus pensamientos

Limpia tu cabeza escribiendo aquello que piensas. Esto te ayudará muchísimo y te servirá para plasmar ideas de tu mente.

9 Sonríele a alguien

Ya sea un extraño o alguien de tu círculo cercano. Sonría más seguido porque la vida es una.

¿Qué te parece esta lista de cosas para mejorar tu semana?

Foto principal: de Estúdio Bloom en Unsplash