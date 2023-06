«Bliss on Wheels es una iniciativa de la actriz Gabriela de la Garza cuyo objetivo es unir y fortalecer a la comunidad de patinadores de América Latina y llevar la práctica del Roller Dance a todo el mundo, inspirándolos a moverse y mostrar sus mejores pasos de baile sobre ruedas», nos cuentan los organizadores.

Este evento es perfecto para conocer a otras personas amantes del roller dancing, ¡tu tribu!

Ah, pero no se queda solo en una fiesta, todos los jueves hay clases, ¡lástima que no es en su otra sucursal ya que esta me queda muy lejos!