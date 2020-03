Con la cerrada de cines, cafés y restaurantes, escuelas y cursos presenciales, seguramente estás pasando las tardes y los fines de semana en casa, preguntándote cómo aprovechar el tiempo. Ah, pues en una de esas puedes practicar un peinado, un maquillaje… ¡al cabo nadie te verá si sale mal!

Por eso, aquí te dejo tres tutoriales de YouTube de gente que me gusta… pero, ¿pasaron la prueba?

Una trenza sencilla, con Patri

Esta chica tiene varios canales y creo que lo hace muy bien. Me encantan sus pruebas de productos extraños que compra por internet. Es clara y honesta.

Así que me aventuré a probar este tutorial de una trenza que parece sencilla.

Expectativa:

Esto, pues es lo que prometía, siguiendo las instrucciones.

Realidad:

No, nada que ver. La verdad es que yo asumo dos cosas: tengo el cabello muy corto y… no entendí el «pasa por arriba, luego para abajo».

A ver, inténtalo tú y coméntanos si pudiste.

Maquillaje sin brochas de Ana

Confieso que muchas veces aplico esta. Les pongo el video desde que empieza el tutorial en sí, porque antes de eso hay mucho «bla, bla, bla».

Como yo no tengo los productos que ella sí, elegí lo que hay en mi casa.

No tengo sombras en crema, así que más bien busqué una paleta que quedara súper bien con los tonos requeridos, es esta Crystal de BYS (la puedes comprar en línea). Como base utilicé la Everlasting Youth Fluid de Clarins, tono 110. Mi cuchara enchinadora de pestañas, ¡obvio! (#porquemexicana), como gel de cejas, utilicé la Mascara Volumnizadora para cejas de Armand Dupree, la mascara de pestañas Wimpern o The Falsies de Maybelline y el labial 505 de MINA.

¿Por qué esa paleta de sombras? Pues miren los tonos, ideal para tener rubor, sombra e iluminador.

¿Me salió o no me salió?

Expectativa

Realidad

Bueno, la verdad es que no tiene mucho chiste este tutorial, así que ¡sí, me quedó muy bien! Mi labial es mucho más nude, pero en persona se ve muy lindo, el de ella es más rosa.

El reto de Tati

«Ok, si dice maquillaje en 10 minutos, la verdad, es que no me parece un reto, aunque habría que ver el resultado». Pensando eso fue que puse play a este video. Miren lo que pasó:

¿Qué utilicé?

Con razón es reto porque utiliza muchísimos productos, vean nada más.

Ojo, los productos no están para foto porque sí los uso, así que disculpen eso.

El primer Blur de UNA de Natura, una esponja de silicón y base Fit me! en 125 de Maybelline. Para el contour usé el Kit de KISS New York (en polvo). Para el rubor usé el tono Penthouse (muy bugambilia) de la paleta de blushes Wanted II de Nars. La sombra es la Cola Float de la paleta Soda Pop de Maybelline. Ojo, que nunca había aplicado sombras o blush con la esponja de silicón, siento que no es la mejor opción. Mejor sus brochitas, la verdad. Para los labios usé el tono 260 de Rimmel Moisture Renew. Elegí el gel para cejas Long wear brow gel de Bobbi Brown y el iluminador de BYS Diomond Highlighter. Finalmente, Back to Bronze de L’oréal París y el mismo rimel de arriba, Falsies de Maybelline (porque no me desmaquillé eso y lo estoy haciendo el mismo día, ¡ja!). Para el toque dorado de las sombras, de la misma paleta utilicé el tono Soda Fizz. El spray fijador es Setting Spray de Revlon. No utilicé gloss porque el lipstick es bastante nacarado.

Expectativa

Realidad

¡Sí me gustó! Estoy mucho más maquillada que el primero, pero lo hice muy bien con la selección de colores y productos. Yo elegiría este look para una transmisión o para una junta, incluso una cena.

¡Ahora vienen los looks mucho más cargados! ¿Lo lograré?

¡Estate pendiente!