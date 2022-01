Este año tenemos joyería y accesorios que lucen por todos lados, son claves para darle un look distinto a nuestro outfit.

¿Qué accesorios son infaltables este 2022?

Vamos a comenzar porque la joyería ya tiene un tiempito en el top de la moda, ¿lo has notado? Pero ahora no puedes no tener algunas (o todas) de estas piezas.

Accesorios personalizados

Hasta Zara sacó un bolso en el que la cadena se le puede poner tu inicial, ¡así de cool! Las letras son indispensables desde hace mucho tiempo y estas de Daniel Espinosa son bellas bellas.

¿Y qué tal si traes tu signo zodiacal muy «on display»?

Aretes desiguales y… ¡muchos a la vez!

¡Finalmente tiene sentido haber guardado «los solitos», ya saben, cuando se nos perdió uno y no tiramos el impar. Ahora serán parte de los accesorios top 2022.

Accesorios oversized

¡Sin duda EL personaje más top de «And just llike that»… es nuevo: Lisa Todd! Tiene un súper estilo y amamos sus collares enormes.

Y no te pierdas el collar de H&M en la foto principal.

Brillos y más brillos

Los diamantes o brillantes… o brillitos, pues, se llevan a lo grande. Bueno, también en pequeño si así lo deseas.

Estos brillos no aplican solamente en la noche, ¡úsalos con todo y a todas horas! Gritan glamour pero también autoestima: te van a voltear a ver. En general, toda la moda este año será show stopper, ¿te atreves a utilizarla?

Multiple collar

Eso ya lo hemos visto varios años pero sigue en tendencia el 2022.

Puedes combinar texturas: las perlas siguen top, las cadenas, los brillos, el plástico, los colores, ¡todo se vale!