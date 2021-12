Soy fan de lo duradero y que te hace estar lista casi que al despertar. Así como las extensiones de pestañas, las cejas laminadas, el perky lips y otras técnicas de belleza actual que disminuyen drásticamente el tiempo en tu rutina del arreglo mañanero. Ahora me invitaron a probar el alaciado permanente de Mübarek. No es cualquiera… éste alacia ¡e hidrata como ninguno!… te diré porqué.

Claro que tenía mis reservas, nunca me había hecho alaciado con Keratina brasileña (que no es lo mismo, ¡eh!) y tengo a este punto bastante largo y decolorado el pelo. Mi estilista personal me advirtió tener muchísimo cuidado con las altas temperaturas y los químicos permanentes y un posible quemazón en mi ya procesado cabello.

Pues, ¡oh sorpresa! Pero no me adelanto al resultado, te cuento más de alaciado permanente con Mübarek.

El alaciado permanente con Mübarek es único

El método de alaciado de colágeno de Mübarek es único, ya que deja el cabello lacio de 4 hasta 6 meses y le aporta nutrientes, ayudándolo a reestructurarlo y a renovar las puntas. El alaciado permanente de Mübarek tiene como base principal el colágeno y está adicionado con keratina, aceite de argán, aceite de macadamia y vitamínicos. ¡Un shot de vida para el pelo!

A partir de su aplicación, que dura aproximadamente 3 horas, las personas observan y sienten su cabello suave, con brillo y sin frizz, sin importar si la melena ha sido decolorada, procesada o virgen.

Dormir tranquila más tiempo sin tener que madrugar para peinarte es un plus que obtienes con Mübarek al acudir a alguno de los 47 beauty saloon que están en 43 ciudades de la República Méxicana.

Te hacen presupuesto con una app

Se aplica con calor

Tiempo de pose 1 h aprox.

Mübarek

Kit incluido: cuidados posteriores

¡Feliz resultado final!

Mis recomendaciones para ti

Después de un cuidadoso diagnóstico capilar, te hacen un presupuesto personalizado de acuerdo al largo, cantidad y procesado de tu pelo… ¡con una app! no hay sorpresas finales y éste no cambia.

Lleva cubrebocas, además de los tiempos y aunque el lugar está extra ventilado, en la aplicación los ingredientes te pueden hacer llorar, picar o estornudar si eres sensible.

Ve sin prisas ni compromisos posteriores y cómoda, sobre todo si tu pelo es largo o abundante… toma su tiempo.

IMPORTANTE: si te decoloras el cabello y quieres hacer un retoque… ¡hazlo antes! ya que posterior al procedimiento de alaciado Mübarek ésta no va pegar.

Toma en cuenta que tras el proceso, tu cabello puede aclararse de uno a dos tonos (a mí me encantó el que me quedó).

Es utilizado por puras profesionales de la belleza y certificadas en este proceso. Así que tranquila y confíales tu cabello.

Si lo tienes ultra maltratado, se recomienda hacerte un corte primero. De cualquier manera tu pelo va mejorar significativamente con Mübarek.

Cuidados posteriores

Además de darte un kit que va ser tuyo y será lo que utilices en exclusiva los próximos 6 meses, no debes lavar tu cabello sino hasta 48 horas posteriores (¡trata de ser exacta!). Hay otros cuidados que ahí te van a indicar pero que te comparto en la siguiente imagen de la tarjeta que te dan junto con tu kit.

Te animo a realizarlo, además de estar peinada permanentemente por 6 meses, tu cabello recupera muchísimas rayitas en sedosidad, suavidad, brillo, movimiento y tono. ¡Feliz resultado! Si me volviera hacer en el futuro un alaciado permanente, sería con Mübarek ¡Probado y aprobado!

Pronto te cuento más en @kenarevista

Aquí la web oficial de Mubarek, busca la sucursal más cercana a ti.