Si vives en Latam y consumes Pinterest como si de las noticias se tratara de seguro la conoces. Aletjandra es una creadora de contenido muy prolifera y con una imagen visual fácilmente reconocible. Veamos un poco sobre ella.

Sobre Pinterest

Descrita por Pinterest como la voz de la generación Z, esta joven colombiana comparte un poco de todo dentro de su vida diaria. Desde peinados hasta ideas de fotografías y temas de interés general para el público dominante del internet: La gen Z. Puedes encontrar muchas pero muchísimas ideas pin dentro de su cuenta, no solo de ella. Todo se encuentra tan perfectamente organizado que no querrás salir de allí.

La entrevista

Recientemente realizó una entrevista junto a otros creadores con la plataforma mencionada y fue todo un éxito. En ella responde un par de preguntas y por sobretodo incita a quienes deseen entrar en este mundo que lo hagan.

Que no esperen a tener las mejores herramientas o que el momento perfecto ocurra. Ella comenzó con herramientas de alguien más y poco a poco fue creando su marca y creciendo.

Sobre los pines de Aletjandra

Ella es la ideología perfecta de la nueva generación. No tiene una estética It Girl o That girl, nos muestra su estilo y su vida tal cual es.

Moda

¿Tienes alguna prenda que no sabes combinar? De seguro que Aletjandra te podrá ayudar con ello. No sólo te da ideas basado en su estilo sino en lo que está en tendencia y es por ello que cualquiera puede conseguir inspiración.

Fotografía

Tips de fotografía muy específicos y sencillos. Difícilmente querrás buscar un intensivo de fotografía si no te vas a dedicar a ello. Por eso, si deseas mejorar un aspecto en específico puede que lo encuentres por acá.

Si quieres conocer un poco más sobre Aletjandra y su entrevista, te recomiendo verla acá.