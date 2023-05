Alicia Vikander, la talentosa actriz e inolvidable por su participación en la Chica Danesa, como Gerga Wegener, ha demostrado en su cuenta de Instagram que prefiere un look bastante natural y ligero. ¿Cómo podemos lucir un look parecido?

Quizás miramos el look como un poco desarreglado y hasta pensemos que no necesita de cuidados, pero déjame decirte querida lectora, que no es así. Para lucir un look como el de Alicia, debemos tener presente una serie de productos que ayudan a mejorar la apariencia de nuestro pelo.

Productos comerciales en México: para un estilo como el de Alicia Vikander

Te orientamos cuáles debes usar y el precio actual, ¡tú eliges!

Anne Rothshield Shampoo Keratin Oil Elixir 700Ml + Acondicionador Keratin Oil Elixir 700Ml. Este par puedes conseguirlo en $198 pesos.

Mascarilla multi-beneficios hidrata, da brillo y movimiento de la línea Pantene Pro-V miracles con óleo natural.

Protector Térmico en Spray Turn Up The Heat en $225 pesos.

¿Y los pasadores?

Como queremos darte hasta los mínimos detalles, los pasadores o ganchos no puedes faltar. Personaliza este look con los accesorios de tu preferencia.

2x Estilo Peine para El Cabello Accesorios para El Cabello Pinza para El Cabello Arreglo Del Cabello Zulema Pinza de pelo en $178.68 pesos.