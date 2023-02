Todas deseamos mantener una piel tersa y suave, que se vea radiante y bien cuidada. Más allá de utilizar cremas en la piel, debes cuidarla desde adentro, desde lo que ingieres para que luzca tan increíblemente bien o mal como se ve. Veamos estos alimentos que debes evitar para tener una piel radiante.

Gluten

Amamos los pasteles, los postres y los panes. Todo lo que contiene gluten suele ser muy bueno pero, estos pueden producir inflamación intestinal. No solo es malo para tu estómago, también nos inflama la piel.

Azúcar

Sabemos que comer azúcares en exceso es malo para la salud pero también afecta nuestra piel de diversas maneras. Al producirse un pico de insulina aumenta la producción de aceites y este ocasiona que se tapen nuestros poros, En el estómago alimenta las bacterias malas y crea un desequilibrio en la microbiota intestinal. Finalmente se pega a nuestras moléculas de colágeno dejándolas inservibles, lo cual se traduce en envejecimiento de la piel.

Lácteos

Los lácteos no son algo para consumir a cada momento. Al menos no si no cuentas con la enzima para digerirlos, cosa que gran parte de la población mundial no tiene. Esta contribuye a la inflamación y si además no es orgánico suele contener hormonas de crecimiento y antibióticos.

Aceites vegetales (en especial sobre quemados)

Estos son considerados como grasas malas y lo mejor sería ni acercarse a ellas por el bien de tu piel. Son antiinflamatorios, producen los tan temidos radicales libres, dañan nuestras membranas celulares y además contribuyen al envejecimiento de la misma forma que el azúcar.

Alcohol

Aunque no es exactamente un alimento, nuestro cuerpo suele verlo como una toxina y nos inflama, deshidrata e incluso acorta los niveles de antioxidantes de la piel.

¿Conocías estos 5 alimentos que debes evitar para tener una piel radiante?