Un año más pero no igual que los anteriores. Por primera vez la ceremonia de la entrega de los Óscares fue restringida y hasta con mesas en gran parte del recinto.

No hubo show musicales, no hubo un solo conductor que se encargara de «animar» la noche. Faltaron varias personalidades en estar presentes, vimos pocas y pocos desfilar en la alfombra roja, pero definitivamente, no es un evento que pase desapercibido.

Por eso, hoy queremos compartirles los que para el equipo de KENA, son los looks más hermosos de la noche.

¿Listas?

Las que brillaron, según Cris, Mariel y Tania

A Tania le encantó ese aire medieval de las mangas y hasta diría astral por el tipo de bordado en onda muy constelaciones. A Cris, el look completo, muy a la vieja usanza de las grandes actrices de Hollywood.

También fue la favorita de las tres:

También de las favoritas de Tania, (si no es que la más). Ese corte de top con falda a juego ya me está conquistando. Carey se veía princesa moderna con ese tono dorado. A Cris le parece que Carey es una diosa y este vestido es una divertida versión de los pomposos trajes de los 50s. El corte en el torso le da un look juvenil (¿será top y falda o es un vestido?). El maquillaje: impecable.

Zendaya, también brilló según las tres.

Tania: Les digo que ese corte de top, nada y luego falda amplia me trae maravillada. En Zendaya me encantó y en amarillo Illuminating, ¡más! Su peinado (o falta de) me evocó a Moana de Disney (me viajé Hawai.)

Cris: Nos falta alguien que brille en cada entrega, y sin duda ella lo hizo con este amarillo vibrante. Como vamos viendo, los cortes que muestran piel en zonas estratégicamente seleccionadas fueron tendencia.

Otros favoritos de Cris

Cris: Las dos coreanas trajeron sobriedad a la entrega y el vestido de Youn es perfecto para sus 73 años y para posar junto a Brad Pitt. El rojo nos trae un poco recuerdos de los vestidos chinos de Deseando Amar. Y en el maquillaje, muy de acuerdo a la tendencia de Corea del Sur: poco pero piel radiante.

Tania: ¡De nuevo ese corte!, pero en una versión más diosa griega dorada.

El guapo de la noche

Cris: Ya sé que llegó con su esposa, pero me pareció que lucía sexy y de alguna forma, casual al llevar camiseta negra debajo del saco. Impecable.

Otras fav de Mariel ♥

Este look de Amanda Seyfried nos causó opiniones diversas, mientras que Tania y Mariel lo incluyeron en sus favoritas, Cris lo metió a la categoría de disfraz.

Un look más que agregaría Tania…

Halle Berry

Tengo que destacar el color de este vestidazo (¿morado berry?) de Halle, su escote corazón plisado y lo vaporoso del resto del vestido, así como su moño frontal. Me parecía una hada del Oscar, con todo y corte pixie.

¿Tú que opinas? Escríbenos en los comentarios qué looks de los Oscares 2021 te parecieron los mejores.

