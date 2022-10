Como doula de parto y de post parto, y como mamá de cuatro, les firmo en una piedra que no todos los embarazos duran 9 meses y que tampoco suceden por ley natural en todas las mujeres. Hay quienes esperan ese primer embarazo por años, intento tras intento, decepción tras decepción, y que llegue ese deseado bebé a tu vida a veces parece más prueba de resistencia que anhelo. No todas las mujeres tienen o desean ser mamás, pero hay muchísimas para las que, tener un bebé es un deseo que merece todo intento y esfuerzo para hacer ese sueño realidad.

Acabo de leer el libro «Amor In Vitro«, escrito por Claudia Cervantes, quien es además dramaturga, directora, productora, escritora y actriz. Hoy es además mamá de Santiago y nos regala este libro escrito de la experiencia personal nacida de la pasión y el anhelo de traer al mundo a un bebé, pero en total consciencia.

En sus páginas podemos encontrar información vigente y reflexiones sobre los nuevos modelos de familia y herramientas para mujeres que hoy desean ser mamás, pero que han retrasado su maternidad por diversas razones como realización profesional, viajes, falta de pareja, miedo a asumir la responsabilidad, enfermedades o problemas de infertilidad.

Y es que tener un bebé no siempre es lo más sencillo para todas las mujeres, por innumerables razones a veces ese bebé no llega a nuestra vida mediante la concepción natural, y el tema es que también en el camino, dada la urgencia que se tiene de ser mamá, te vuelves vulnerable a engaños o charlatanerías que solo ponen en riesgo tu salud, o te hacen perder el tiempo.

En Amor In Vitro, Claudia Cervantes dedica su contenido a quienes quieren ser madres, pero no tienen pareja. Para quienes tienen pareja, pero no se han podido embarazar: la artificialidad de la concepción hecha con amor, porque en pleno 2022 el sexo no siempre deriva en familia y a veces, tener una familia, no deriva en el amor.

La tasa de infertilidad ha crecido debido a diversas razones que los especialistas explican en el libro. También se habla profundamente sobre la paternidad y la maternidad como más que un deseo, más allá del famoso reloj biológico y la presión social.

La maternidad, por la vía que llegue siempre es una transformación, conocer que hay mecanismos que la hacen posible más allá de «poder» embarazarte o de «tener una pareja» abren un horizonte con posibilidades para las mujeres que desean ser madres y cuyo panorama no es el más sencillo para lograrlo. Ser mamá es del alma, pero hoy es posible también que sea tu bebé, que vivas todo el proceso de la mano de expertos cuando estás lista para ser mamá.

Amor In Vitro está divido en dos partes: la primera a manera de anécdotas, con un personaje llamado Salomé, en la que Claudia nos cuenta todos los pasos y decisiones tomadas antes y hasta la llegada de su bebé Santiago a su vida. Y una segunda parte; en la que a través de diversas entrevistas con expertos, nos brinda la información actualizada sobre procedimientos tales como: fertilidad, donación de óvulos y el amor biológico; crío preservación de óvulos, infertilidad masculina, vasectomía: un anticonceptivo reversible, células madre para la fertilidad, recetas para fomentar un embarazo, acupuntura china para la fertilidad, reiki y tarot para embarazarte, nivelar la energía del cuerpo para convertirse en mamá, ayahuasca para sanar el alma, y finalmente consejos para el embarazo, el nacimiento, el post parto y algunos cuidados del recién nacido y consejos sobre crianza temprana.

Amor In Vitro: un milagro de la ciencia es una luz al final del camino que se convierte en el principio, cuando conoces los siguientes datos, puedes darte cuenta de la importancia de un texto como el de Claudia Cervantes:

«Algo que ha sucedido recientemente es que muchas personas, por liberación social, no desean tener hijos; sin embargo, a los 40 años surge algo distinto. Los ovarios empiezan a prepararse para disminuir su funcionalidad, que tardará entre cinco y diez años. En ese momento, las glándulas suprarenales empiezan a inducir una producción mas alta de andrógenos, de hormona sexual. Por eso, la mujer a los cuarenta años es más erótica, o tendría que serlo, con mayor intensidad que antes. Este erotismo induce a la lucidez que percibimos, pero que no comprendemos; algo así como que vas a nacer y vas a morir, una descarga energética en el cerebro, como alguien que se va a despedir unas horas antes o el día previo. Ese bombeo de neurotransmisores en el sistema límbico genera lucidez en esa edad, y esa lucidez implica encendimiento de genes que generan un instinto de reproducción, como si se tratara de una última ola, es lo que coloquialmente se conoce como reloj biológico. A los cuarenta años, solamente una o dos de cada diez mujeres podrá tener hijos con sus propio óvulos. Las instituciones especializadas en el área reproductiva como Pronatal, se ocupan de que este promedio se modifique y se revierta, que sean ocho de diez las que tengan a sus hijos. El tema fundamental es la edad, tanto en el hombre como en la mujer…

La edad óptima para reproducirse es a los 26 años; antes de los treinta años es la edad óptima para guardar óvulos. Después una de cada diez mujeres ya tiene una significativa reducción en su cantidad de óvulos…»

Definitivamente Kena recomienda «Amor In Vitro: un milagro de la ciencia», escrito por Claudia Cervantes, Editorial Aguilar, impreso por Penguin Random House, disponible en ebook y audiolibre, con datos reveladores y emocionantes y la ciencia detrás del in vitro explicada por el Dr. Jesus Luján. Pueden seguir sus redes en IG en @claudiacervantes y @drlujan

A todas esas madres de corazón en la espera de ese bebé que ha tomado tanto tiempo en llegar, vayan a leerlo y ojalá que las ilumine en el camino hasta que lo tengan por fin en sus brazos.

Un abrazo maternal:

Karla Lara