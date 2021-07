Amor vs home office: el reto continúa

Amor, palabra que expresa tanto que a veces es incomprensible. Y es que a nivel de resistencia, se puso a prueba desde el año pasado, donde el estilo de vida cambió por completo y modificó las rutinas más simples de todo ser humano: el trabajo.

Si algo ha dejado de aprendizaje la pandemia, es que los seres humanos somos adaptables a los cambios. Y más ante las nuevas realidades, como la implementada modalidad del home office. Sin querer se trasladó la oficina al hogar lo que generó, en algunas parejas del mundo y de nuestra ciudad, un colapso que dejó a más de uno con los pelos de punta.

Moldear actitudes

Si de por sí la rutina laboral fuera de casa agobia, no se pueden imaginar cómo es la mezcla entre trabajo, casa y pareja en un mismo lugar si no lo viven todos los días. Aunque parece fácil, trabajar desde casa no es sencillo. Y aún cuando, a la fecha, ya tenemos muchos meses con esta modalidad, hay hogares donde no se terminan de ajustar a este ritmo de vida.

Lo que primero que se debe tener en cuenta, es que ambos deben tener la suficiente madurez y equilibrio emocional para separar los espacios. Hay parejas que venían con problemas de comunicación o convivencia, lo que los hacía más vulnerables, antes de este reto y el relacionamiento 24/7 les ha ocasionado conflictos que los ha llevado a la ruptura.

Entre tanto, hay otras que el hecho de estar más en casa, donde la comunicación afectiva es asertiva y de forma organizada, los ha ayudado a compenetrarse más, sin dejar de tener en cuenta sus responsabilidades y sin dejar a un lado la chispa de amor y pasión.

Amor, hablando todo se aclara

No debes dar por sobre entendido las cosas. Si algo molesta lo mejor es expresarlo. Aquí la clave de la buena comunicación y convivencia entre las parejas. Si algo molesta, lo principal es saberlo expresar. Buscar el momento propicio para hacerlo. Respeta el horario laboral del otro. Toma la iniciativa de crear en el mismo ambiente que comparten, un espacio de descanso, solo para los dos, donde se dejen a un lado los móviles y portátiles.

El mejor afrodisíaco y la mejor muestra de amor, respeto y lealtad al otro es tener un hogar con bases sólidas, donde reine la comunicación

No pierdas ni el trabajo ni a tu pareja

Para que salgas victoriosa de este reto de vida, ten en cuenta estos sencillos consejos para que puedas tener el equilibrio: