Arcelia Ramírez y la ovación en Cannes

Otro orgullo internacional del Cine Mexicano, Arcelia Ramírez -quien protagoniza «La Civil»-, fue ovacionada con 8 minutos de aplausos en el Festival Internacional de Cannes en Francia. La actriz mexicana de 53 años ha tenido una exitosa carrera en televisión, cine y teatro, la recordamos por su actuación en «Nadie te oye: Perfume de violetas» (2001), «Las razones del corazón», (2011), «Como agua para chocolate», de Alfonso Arau, y «No se aceptan devoluciones» (2013), entre otras.

«La Civil» es una película de la directora belga-rumanaTeodora Ana Mihai, que nos muestra el drama común y la crudísima realidad de una madre con una hija desaparecida, en un país envuelto y dominado por las redes del narcotráfico y que es nuestro México.

¿Lo magnífico?, la actuación de Arcelia Ramírez reconocida con tremenda ovación. ¿Lo triste? es una historia filmada en Durango y basada en una historia de la vida real: la triste experiencia de Miriam Rodríguez Martínez, una madre que buscó a su hija durante tres años y que fungió como una de las principales activistas en temas de denuncia y búsqueda de desaparecidos en México.

Estas historias nos llenan de horror y de compasión pues las madres de a pie, las civiles, las que no tienen recursos, las que no tienen idea… son las que buscan a sus hijos día y noche en un mar de violencia (No se pierdan «Sin señas particulares» que se estrena pronto en cines y que trata el mismo tema).

Arcelia Ramírez protagoniza a Cielo, la madre de Laura quien es víctima de una (de las miles y miles) de desapariciones forzadas de las que hoy nos enteramos y a veces no. Cielo la busca en el mismo infierno: y aunque son temas de las noticias del día a día, es una realidad que no podemos obviar ni dejar de ver, justo para al menos ser menos indolentes y mas empáticos.

Desde el punto de vista artístico o histriónico, es un gran mérito la ovación en Cannes, ya que el Foro es destacado y reconocido por solo aprobar cintas de calidad y contenido superiores. En la cinta comparte créditos con con Álvaro Guerrero, Jorge Jiménez, Ayelén Muzo, Daniel García y Alessandra Goñi Bucio.

El filme compite por la sección «Un Certain Regard» para películas independientes, así como a «La Cámara de Oro», una distinción de óperas primas. Es una pieza que se considera por la crítica casi documental. Me sumo a los aplausos que se escucharon por 8 minutos, pues retratar las emociones de una madre en tales circunstancias no solo requiere un magnifico desempeño actoral, pero un gran corazón y muchísimo respeto.

Yo agradezco que existan estas crudas versiones, porque nos mantienen despiertos, nos sacan de la costumbre de ver lo atroz como algo normal, ver la tragedia en la pantalla grande quizás nos incomode un poquito, quizá nos arranque una lágrima o nos mantenga despiertos por la noche; aunque nada se parece al dolor real de quienes sufren de estas violencias… pero tal vez también, la próxima vez que leamos datos de alguien desparecido, nos mueva a compartirlo y a no pasar de largo. ¡Felicidades Arcelia!

Karla Lara