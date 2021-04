Esta campaña dio inicio a través del traslado del enorme paquidermo Big Boy, bajo resguardo de expertos en manejo de animales y veterinarios, que lo rescataron de la situación deplorable en que se encontraba. El recorrido fue encabezado por el reconocido conductor y activista Arturo Islas Allende con apoyo de Flexi Country, haciendo posible que Big Boy tenga una nueva y mejor vida.

Big Boy viajó por carretera cerca de 700 km, para llegar a su destino temporal en un recinto adaptado para él, ubicado en el zoológico de Culiacán, donde pasará un periodo de cuarentena de adaptación, contando con revisiones médicas constantes y valoración por parte de veterinarios especialistas en elefantes.

Según la opinión de diferentes expertos, el estado de Sinaloa, beneficiará enormemente la salud de este elefante ya que el clima y la altura son idóneos para su bienestar.

Fue en 2015 que se aprobó la ley de prohibición de los animales en los circos que hoy en día se estima dejó a cerca del 80% de ellos en la mortandad, a más de cinco años, lamentablemente la historia de Big Boy no es la única, y de los pocos animales que sobrevivieron a esta ley; tigres, leones y otras especies se mantienen en lugares reducidos que no cuentan con las condiciones necesarias que garantizan su bienestar, ya que los dueños no tienen los ingresos económicos suficientes para brindarles una mejor condición de vida.

Mientras pasa la cuarentena

Una vez que pase la cuarentena y que Big Boy recupere su peso y se encuentre en mejores condiciones, será llevado a un santuario que está siendo acondicionado en una superficie de 25 mil metros cuadrados, muy cerca de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Ahí, podrá ser observado por los visitantes al Zoológico de Culiacán y se espera que su costo de mantenimiento, como los 200 kilos de alimentos diversos que consume diariamente, se logre obtener de los ingresos de los visitantes.

Arturo Islas Allende y Flexi Country hacen un llamado a la sociedad en general, con el objetivo de invitarnos a que nos sumemos a la difusión de esta y otras causas que beneficien a las diferentes especies de animales que se encuentran en peligro de extinción; el rescate de Big Boy representa un mensaje importantísimo para la sociedad, el cual nos hace recapacitar y empezar a tomar decisiones positivas en favor de otros seres vivos que también nos necesitan.

Esta hazaña es la muestra de que cuando existe la voluntad, la determinación y caminamos juntos, expertos, empresarios, activistas y sociedad en general, somos capaces de mover un elefante.