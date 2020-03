Si tienes tu primer medio maratón, no tengas miedo ni te sientas ansiosa, hoy te revelaremos 5 consejos para triunfar en tu primer medio maratón. ¡Suerte!

No solo se trata de correr y beber agua, ¡no!, existe un plan de preparación física y mental para estar en forma para ese gran día.

Tips para tu primer medio maratón

Haz un calendario de entrenamiento. Ya sea que tu objetivo es hacer cierto tiempo o simplemente cruzar la meta, un calendario de entrenamiento es necesario para cualquier tipo de maratón. Crea uno que se adapte a ti, a tu nivel de ejercicio y tu calendario.

Haz un cambio en tu ruta de entrenamiento. Tomando diferentes rutas y mezclando el paisaje no solo te ayuda a seguir motivada, sino que también te ayudará a examinar diferentes terrenos y niveles de elevación.

No te desanimes si te parece que no se está volviendo más fácil. Si se está haciendo fácil, significa que necesitas estar corriendo más y con mayor dificultad. Si no, mantén tu ritmo y cree en ti mismo.

Cuando llegue el día de la carrera te emocionarás con la adrenalina y además los mismos corredores te mantendrán lleno de energía.

Registra tu progreso. Cuando termines una corrida, regístralo en tu calendario (o descarga aplicaciones que permiten reseñar todos los detalles). Ya verás la gran satisfacción al ver el día del maratón cada vez más cerca.

No cambies tus tenis para el día de la carrera. “nunca corras un maratón con tenis de deporte que no hayas usado anteriormente o en entrenamientos”, ley de todo deportista.

Prueba tu outfit un día antes de la carrera. Tu outfit es más importante de lo que crees que es; es vital probártelo de antemano. Calcetines sin soporte, un brasier deportivo que roza, o shorts aguados son lo suficiente para entorpecer cualquier carrera.

Prueba todas tus opciones para que te asegures que estás lista para la carrera. ¡Recuerda, solo corres tu primer medio maratón una vez!

No hagas una corrida larga días antes de tu carrera. La semana antes de tu carrera deber ser dedicada a descansar, estirarte y conservar la energía.

Ejercicios delicados y corridas cortas son recomendadas, no quieres poner en riesgo una lesión cuando te estés estirando en casa.

Crea un playlist. No hay nada como tus canciones favoritas para alistarte antes y durante tu maratón. Asegúrate de crear una lo suficientemente larga para recorrer la misma distancia que necesitarías para llegar a la meta ¡Ya no tendrás que sacar tu celular para cambiar de canciones!

No te estreses por la cantidad de gente. Caminar a la línea donde comienzas la carrera con cientos de personas puede hacerte sentir más como un juego mientras pasas entre los demás participantes.

La cuestión no es ir con la mentalidad de ganar y ya. ¡No! la idea es disfrutar de la actividad y organizar todo para hacerlo lo más ameno posible. ¡Inténtalo!

