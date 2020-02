Ah, la autoestima. Esta gran palabra que cómo nos cuesta trabajo. ¡Y qué decir de «abundancia«!, lo que queremos tanto.

Siempre estamos buscando herramientas de conocimiento y apoyo para sentirnos mejor cada día, así que cuando nos enteramos que existe algo nuevo, vamos a explorarlo.

En la presentación de la plataforma Betterself* conocimos a Ale Cuadros, coach angelical que nos dio lecciones sobre autoestima y ¡abundancia!, ¿van de la mano?

6 bloqueos de la abundancia

Falta de cuidado y respeto personal . Auch. ¿Cómo queremos tener «algo» si no nos damos a nosotros los básicos indispensables? Guardar lo que no sirve . Si no hacemos espacio para que lleguen cosas nuevas y nos aferramos a lo viejo, roto, inservible, ¿cómo vamos a estar listas para recibir abundancia? La queja, la envidia, el rencor, el chisme y el juicio . Son enemigos de la energía de abundancia y agradecimiento. No honrar tu palabra . Si quedas en algo, lo cumples. El respeto a ti misma y a los demás atrae más y más cosas. Adaptarte a creencias ajenas . ¿Cuántas veces hemos replicado las creencias de escasez con las que -muchas- crecimos? Y ni siquiera nos hemos cuestionado si va con nuestra vida como adultas o si estamos en esa misma etapa de vida. Tomar el rol de víctima . Cuando «poooobres de nostoras» y «toooodo nos sucede a nosotras» dejamos de hacernos responsables y de tomar nuestra vida -abundancia y autoestima- en nuestras manos.

De la energía a la autoestima

¿Nos hemos puesto a pensar qué llevamos cargando sobre las espaldas? Energéticamente hablando, sí sostenemos «cosas», por ejemplo, los problemas ajenos y, nuevamente, las creencias. Nos preguntaba Ale, ¿qué es lo primero que te dices cuando te ves al espejo? No en la mañana, sino cuando vas al baño a media mañana o tomas el espejito de mano para retocar tu maquillaje. «Ay, dios, ya se me ven las líneas de expresión», «Ay, traigo corrido el rímel, me veo horrible», «¿En qué momento me salieron tantas canas?» «Este barro parece un volcán y me veo fatal». Estos discursos negativos y destructivos nos rodean, creando una energía de lo que pensamos de nosotras mismas: no cosas tan lindas.

Por más repeticiones o decretos alegres o por más frases lindas pongamos en nuestro Instagram, si lo primero que pensamos y nos decimos en esos momentos es negativo… esa energía será negativa. Nuestro discurso interno no hace un match con el externo y… imaginen los resultados. ¡Hay que cuidar lo que pensamos! Esto se realiza con la práctica de la observación. Obsérvate, obsérvate y obsérvate. Sin juicio, sin regaños, sólo así te darás cuenta.

Así que hay que poner atención a lo que pensamos, decimos y hacemos. Con estas herramientas que nos dio Ale más lo que se encuentra en Betterself (y en KENA, por supuesto), seguramente tendrás una mayor consciencia de ti misma. ¡A crecer se ha dicho!

*Betterself es el canal de orientación, que guía a las personas a través de las últimas innovaciones, métodos alternativos, tendencias y toda la información necesaria para que siempre que una mujer o hombre están en la búsqueda de alcanzar su siguiente nivel de belleza, lo hagan de la mano de un especialista certificado, sin importar si se trata de un tema nutricional, de fitness o estético.