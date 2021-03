¿Cómo no ser admiradora de Reese? Lo ha hecho ¡todo! Pocos actores pueden presumir haber sido parte de un fenómeno cultural y mediático y ella lo ha sido: fue la hermana de Rachel en Friends. Y sobrevivió a este cameo. No solo sobrevivió, ha crecido como actriz, productora, ¡lectora!, madre y ser humano.

Basta seguir su Instagram para darnos cuenta de que trata de guardar cierto equilibrio (suponemos, el más posible) y que anda en todos lados.

La noticia de que inicia la segunda temporada de The Morning show, serie con Apple TV+ junto con su hermana de ficción (Jennifer Aniston) y Steve Carell la sigue haciendo brillar. Pero no se queda en esa plataforma, también va por Hulu (streaming en Estados Unidos) y la sigue armando con Amazon, después de su exitosísimo paso por HBO.

La última temporada de Big Little Lies la colocó en los cuernos de la luna como productora e intérprete.

Y eso es televisión (y streaming, claro), algo que antes las grandes de Hollywood ni volteaban a ver.

Ha ganado tantos reconocimientos que hemos perdido la cuenta, aunque, claro destaca el codiciado Óscar en 2005 por Walk the line (y ha sido nominada varias veces más).

Tiene tres hijos y una compañía multimediática que nació para darles voz a las mujeres. Porque se hartó de tener que esperar a que alguien más le resolviera. La vida, el trabajo, todo.

Una mujer de mujeres

No es raro verla rodeada de mujeres, no solamente en la serie de HBO sino en todo lo que hace.

En el discurso que dio en 2015 al recibir el premio a la Mujer del Año de Glamour fue muy clara: no se quedó en la pregunta, ella fue a la acción. La pregunta: ¿qué hacemos ahora? Y esperar a que un hombre la rescatara.

Reese necesitaba crearse su propio espacio laboral y también hacer lucir a otras mujeres: escritoras, productoras, actrices. Sisterhood: hermandad femenina.

¿Quiénes son esas mujeres que vemos en pantalla? No siempre las reales, esas que conocemos en la calle o en el espejo. Por eso, esta rubia pequeñita puso manos a la obra para retratar mujeres diversas, salirse de esos estereotipos que crean modelos a seguir (role models) equívocos, caducos.

Hello Sunshine: ¡a leer!

Con más de un millón de seguidores, este club de lectura virtual tiene su mayor exposición en Instagram. Cada mes Reese elige un libro escrito por mujeres y lo recomienda. Y ser Reese le da ventajas, por ejemplo, tener exclusivas entrevistas con las autoras de las novelas elegidas.

A crear trabajos

Pero también está la productora. “Hello Sunshine está dedicada a celebrar la creación de historias femeninas. Juntas, vamos a cambiar la narrativa para las mujeres”, dice su presentación en Instagram.

Después de participar en alguna otra empresa como productora, Reese decidió formar la compañía productora de cine Type A con la que produjo sus Legally Blondes y alguna otra, para después enfocarse en Pacific Standard y Hello Sunshine (esta última, de medios en general, con sus ramificaciones ya mencionadas).

Y si de negocios se trata, la marca Drapper James llegó como una opción de ropa para mujeres como Reese: mujeres con elegancia estadounidense, criadas en lugares como Tennesee. Good maners and good style go hand in hand, dice Reese.

Lo interesante es que en la sección de vestidos, extended sizes vemos un mismo modelo en todas las tallas, modelado por distintas mujeres con distintos tipos de cuerpo. ¡Nos incluye a todas!

Shine on with Reese

También está su faceta de entrevistadora. En la mini serie de Netflix, Reese se acerca a mujeres que brillan en sus ámbitos y comparte, en una plática cercana e íntima, reflexiones interesantes sobre ser mujer en esta época.

Activista

También está ahí: en contra de la violencia, la discriminación, el maltrato, en especial hacia las mujeres y niños pero al final, no excluye.

Como verán, Reese no es solo una buena actriz (porque lo es), es una mujer muy completa y una más de ese club internacional de #MujeresEnAcción. Esas mujeres que creamos, resolvemos, motivamos e inventamos.

No te pierdas la recomendación de cine de esta semana porque vendrá una ENORME que produjo Hello Sunshine y que no puedes perderte.

Aquí el discurso de Reese. Por todo eso, amamos a Reese Whitherspoon. O bueno, yo la amo. Seguramente después de escucharla tú también lo harás.