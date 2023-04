La nueva película de Barbie 2023 ya casi está aquí y se nos ha develado el reparto completo, además del nuevo tráiler. Veamos más de Barbieland.

Intro

Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad.

Esta es la sinopsis de la nueva película de Barbie donde podemos vaticinar que será una búsqueda por la “felicidad” de esta “imperfecta” Barbie. Además de ello podemos toparnos con diversas Barbies y Kens en el mundo de Barbieland.

foto de barbiethemovie en instagram

¿Quiénes estarán acá?

Lo que quiere decir que veremos un reparto muy variado de la talla de Dua Lipa (la Barbie sirena), Emma Mackey (Barbie ganadora de premio Nobel en Física), y muchas Barbies más, además de Margott Robbie y Ryan Gosling, nuestros protagonistas en esta nueva película de Barbie. También hay Ken diverso.

Contenido oficial

En el instagram oficial de Barbie the movie podemos ver las fotografías de los personajes, sus descripciones y por supuesto, quienes le dan vida a los mismos. No cabe duda que la fiebre de Barbie, quién inspiró el Barbiecore y la fiebre por el rosa no dejará indiferente a nadie, al momento de su estreno.

Y tú, ¿ya viste el nuevo tráiler e Barbie en el mundo de Barbieland?