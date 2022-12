La fiebre rosa o el Barbiecore ha sido un éxito desde que anunciaron la filmación de la película de Barbie. Es por ello que aún en los últimos meses del año sigue siendo tendencia pero ¿cómo llevar el Barbiecore en invierno? Como una profesional claro. Veamos estas ideas para lucir tan fabulosa como Zendaya en la campaña de Valentino, quien, hay que decir, se apropió del tono como nadie más.

Zendaya y Valentino

UY es que hasta la maison se arriesgó con esta tendencia para colocar el rosa como su nuevo color. El “Pink PP”” fue un tono creado por Pier Paolo Piccioli en colaboración con la autoridad del color Pantone. Toda su colección FW 2022 fue teñida de este color y Zendaya fue el rostro final.

Estilo parisino

Claro que, no cualquiera puede lucir tan fabulosa como Zendaya, pero existen outfits más sencillos de recrear para este invierno. Uno de ellos es el inmortal estilo parisino. Tiene ese aire romántico y abrigador que necesita para ser descrito como tal. ¿Qué te parece esta primera opción?

Pantalón pink

Si no cuentas con suficientes prendas rosa para impregnarte por completo no pasa nada. Puedes crear looks increíbles con una sola, por ejemplo este pantalón rosa luce perfecto con el resto de prendas en blanco y un precioso bolso de mano rosa.

En combinación con otros colores

El rosa no es precisamente un tono de invierno pero al combinarse con tonos que si, por ejemplo el marrón luce increíble e invernal. Este outfit es perfecto en lugares con un clima especialmente frío.

Suéter como blusón

Un suéter oversize es también una buena idea. Recuerda complementar con medias de malla gruesa si te encuentras en temperaturas muy bajas.

Un outfit para la oficina

Si lo que deseas es lucir un look rosa para la office, este atuendo es el ideal. La falda tweed, aunque no esté en rosa es un clásico y puede que más sencillo de recrear que la primera opción.

¿Qué hay en looks nocturnos?

En vez de hacer del rosa el protagónico principal con prendas, puedes hacerlo con los zapatos y accesorios. La cartera y botas se roban todo el protagónico de la noche.

¿Cuál fue tu look de barbiecore en invierno preferido?