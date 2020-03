Cuando emprendí la búsqueda de productos veganos de belleza y cuidado personal para reseñarlos aquí, descubrí que hay muchísimas marcas hechas en México que quizás sean pequeñas o vayan iniciando y sin embargo, su calidad es grande. Por eso, seas vegana/o o no, vale que les des una oportunidad, además de apoyar el consumo local, respaldas los cosméticos libres de crueldad animal.

A continuación te presento dos productos más de cuidado personal aptos para veganos.

Koorskin y su naturaleza disruptiva

Esta marca ha sacado al mercado “Koor” su primer suero anti edad, el cual es una mezcla de aceites esenciales obtenidos a través de la prensa fría y donde el protagonista es el de semilla de calabaza. Su fundador Tomás Limón me platicó que esta línea se inclina por “un proceso artesanal de cuidado de la piel y está inspirada en el amor propio que se traduce en amor por nuestro entorno en perfecta armonía con la selección de ingredientes naturales óptimos de donde obtenemos aceites esenciales, al tiempo que atendemos su sustentabilidad para ofrecer productos de alta calidad y conscientes”. Tomás tiene la firme creencia de que es básico voltear a ver la filosofía vegana para crear productos acorde, así como regresar al conocimiento antiguo y a las opciones naturales “porque les debemos justicia a los seres vivos y nosotros no somos nadie para opinar sobre su vida y su futuro”.

En cuanto a mi experiencia, les cuento:

Koorskin me envió dos presentaciones del suero, una en gotero y una portátil en roll on, esta última me fue decomisada por mi madre, quien lo amó desde el primer día. Por otro lado, debo confesarles que los primeros tres días no veía nada diferente, excepto claro la humectación de mi piel. Sin embargo al cuarto día vi mis pequeñas cicatrices, manchas y pecas más pequeñas, especialmente tengo una que parece una peca grande, bueno pues esa estaba más desvanecida, con un color menos intenso, como difuminándose. Después de eso me emocioné un montón porque sentía mi piel más licita “como nalguitas de bebé” -dice mi mamá-, además de más suave y notablemente hidratada, como renovándose, vamos.

De acuerdo a la experiencia de mi madre, ella siente que le han disminuido las verrugas del cuello y sus líneas de expresión del rostro, “ya me está quitando lo viejita”, dice. Así que cada noche seguimos muy motivadas las indicaciones de aplicación y esperamos ansiosas el lanzamiento de sus otros dos sueros programados para abril de 2002.

Koor ahora está a precio de promoción, sin gastos de envío y lo pueden comprar en este link.

Pócima y su mejunje de la juventud corporal

Pócima es una empresa mexicana cuyos productos “están diseñado para todos, hombres y mujeres que cuiden de su piel”. Lesly Méndez me comentó que utilizan dos ingredientes principales: el primero es el aloe vera por sus cualidades en la regeneración celular, la cicatrización y como desinflamante. El segundo es el aroma de aceites esenciales, que además de traer beneficios físicos, también impacta positivamente el plano emocional del/la usuario.

Lesly resalta que los ingredientes de Pócima son los más eficientes para hidratar y mantener la flexibilidad de la piel. Un plus de ellos es que reciclan, así sus empaques son hechos de plástico 100 por ciento reciclado, “cuidarnos no significa poner en riesgo algo más. Amamos a los animales y a la naturaleza y no creeríamos poder trabajar de otra forma”.

A decir de mi experiencia con la marca, les quiero hablar del recién lanzado Gel Corporal de aloe vera orgánico con ácido hialurónico. De inicio, éste último ingrediente nunca me lo había puesto en otro lugar que no fuera el rostro, así que despertó muchísimo mi curiosidad la sensación y efectos del mismo. Debo acotarles sobre mi especial inclinación hacia los productos a base de gel, siento que le caen mejor a mi piel, y no dejan una capa grasosa. Este de Pócima es una como una “crema corporal” perfecta porque el ácido hialurónico no me deja esa sensación extraña de sentirme estirada o reseca, todo lo contrario, el aloe vera le da ese balance, no sólo para que lo distribuyas bien, sino para que sientas que realmente has hidratado tu cuerpo y no necesitas ponerte nada más encima, adicionalmente, al pasar de las horas del día mi piel permanece con el efecto hidratante. La presentación del gel es de 75 mililitros, así que he optado por ponérmelo en áreas estratégicas para que me dure más tiempo.

Otra cosa que deseo agregar de Pócima es que tienen una marca hermana: KA-AB, ellos diseñan botellas y termos de acero inoxidable inspirándose en alguna especie en peligro de extinción, así trabajan y ayudan a ONGs protectoras del medio ambiente para obtener recursos y subsistir. Me enviaron un termo para café que es ahora mi travel mate, lo recomiendo mucho también.

Pueden adquirir los productos de pócima en Amazon.com.mx/pocima

#GoVegan beauty.