Estar en cuarentena tiene muchas cosas positivas, todos los días me doy cuenta de una nueva, por ejemplo tengo más tiempo para el cuidado personal, ya saben para hacerme esos rituales de belleza que estaban en la lista de espera, estoy en el humor de disfrutarlos y probar nuevos productos que me den los resultados que busco. A continuación les presento tres marcas veganas mexicanas y les cuento mi experiencia con ellas y por qué deben probarlas.

1. Bálsamo labial vegano de Biljka Natural Care: originaria de Guanajuato, uno de los principios de esta empresa es hacer productos veganos y generar el menor desperdicio posible en el proceso. Me gustó mucho este bálsamo porque se siente muy rico sobre los labios resecos, deja una pequeña capa como de brillo y cuando se absorbe los sientes totalmente humectados, no tiene mal sabor y además es vegano, cualidad difícil de encontrar. Está hecho artesanalmente, como todos sus artículos de cuidado personal, es muy efectivo y de precio accesible. ¡Búscalo hoy!

2. Shampoo mascota y bálsamo patitas de Raíces Company: les confieso que cuando recibí estos productos salté de alegría porque es muy raro encontrar una línea vegana para los perrhijes. Este Shampoo es antipulgas y desde el primer baño se nota la diferencia, el cabello de Quinoa quedó muy suave, esponjadito, manejable, no se le cayó de más y el perfumito de los ingredientes naturales le duró varios días. Si tu perruno es de PH intenso le servirá genial porque disfraza la mugre por más días. En cuanto al bálsamo patitas, es una maravilla, a mi cachorra se le resecan mucho las almohadillas, feo, entonces se lo apliqué una noche y al día siguiente ya se le sentían hidratadas. El único detalle es que es tan natural que le gusta y se lo come, PLOP, pero Viri García, fundadora de la compañía, me aseguró que no les hace daño, fiu… Raíces Company tiene un catálogo amplio de productos muy buenos. ¡Chécalos!

3. Ácido Hialurónico de Venuine: el ácido hialurónico es uno de esos productos de belleza que cuenta con pocas opciones libres de ingredientes de origen animal, pues déjame decirte que este no sólo es vegano, sino su concentración es tan alta que basta con dos pumps para tu cara y cuello. Se debe aplicar sobre el rostro húmedo porque si no te pasará que la sentirás muy estirada y esa no es una sensación agradable. Vas a saber si lo aplicaste bien cuando sientas la zona muy tersa e hidratada, verás que las líneas de expresión se disminuyen con el pasar de los días y ves tu piel lisita, ¡te va a encantar!

Apoya a las empresas cosméticas mexicanas, de verdad que lo tienen todo, ese producto favorito tuyo seguro lo encuentras en versión vegana, con ingredientes naturales, libres de crueldad animal y el plus, hecho por una empresa nacional.

Compra local y #GoVegan