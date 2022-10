Cuando se trata de ejercicio, es más fácil asumir que más es mejor, pero esto no siempre es bueno, ya que hay que dejar que el cuerpo descanse y los músculos se recuperen. De hecho, los psicólogos deportivos descubren cada vez más que tomarse un descanso puede hacer muchas cosas buenas para tu cuerpo y tu psique.

“Hay un punto de rendimientos decrecientes en el que hacer más ejercicio no generará más beneficios, por lo que a veces hacer menos es mejor”, comenta Pete McCall, fisiólogo del ejercicio y autor de Ageless Intensity: High Intensity Workouts (HIIT) to Slow the Aging Process.