Si tu cumpleaños se acerca y aún no has elegido el look para el día más importante del año, entonces estas ideas te caerán como anillo al dedo. Ya sea para inspirarte o para que los recrees completamente, estos birthday outfits te harán lucir fabulosa.

Birthday outfits para lucir en tu cumpleaños

Normalmente, en nuestro cumpleaños queremos parecer una celebridad y nunca sabemos qué ponernos, pero estas ideas te ayudarán a aclarar tu mente.

DATO: un poquito de maquillaje y el cabello arreglado son la clave para que el look esté 100% completado, además de algunos accesorios.

Un look rojo hará que todos volteen a verte y ese es el objetivo, pues eres la protagonista de la noche.

Si tu party es nocturna no dudes en usar prendas con lentejuelas, te verás súper glamourosa. ¡Brillante cumpleañera!

Si es algo más casual, un conjunto de dos piezas podría ser tu mejor aliado. O quizás, unos pants y sneackers que te hagan sentir cómoda para disfrutar todo el día.

Las faldas son buena opción para pasar el día en un parque, jardín o en el campo. Para esto no te la pienses mucho, un look fresco, pero con personalidad te dará el protagonismo que mereces.

Los jumpers funcionan para cualquier hora del día, solo necesitarás adaptar los zapatos y el maquillaje.

Y ahora que están tan de moda, unos pantalones de polipiel con cualquier top convencerán a todos de que eres la gran estrella del día. Si estás soltera, quizás hasta encuentras galán ese día.

Para una salida “tipo tranqui” con las amigas puedes optar por un look classy que se adapta a cualquier evento o situación, como una camisa blanca con jeans negros.

Un little black dress jamás te fallará, menos si es una combinación con un mini sleep dress. Perfecto para ir por unas chelas al antro.

Y si el plan es para un día a orilla de mar, unos pants con un top sencillito y un sombrero que te cubra del sol serán todo lo que necesites.