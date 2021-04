Esos cumpleaños especiales no queremos que pasen desapercibidos: ya sea que quieres celebrar tus 30s, 40s o 50s… o los 45, 25, 65… ¡hay fechas que queremos dejar guardadas para las fotos de los recuerdos!

Generalmente celebramos en grande la llegada a «un nuevo piso»: la segundo, tercer o cuarto piso, ¿cómo elegir qué usar en esa fiesta especial?

Disclaimer: en las imágenes verás mujeres MUY delgadas, el punto es que te imagines los looks en ti. Quizá no tengamos los brazos llenos de músculos o el six pack en el abdomen, pero el punto es ver opciones y ya las incorporas a la vida real, ¿va?

Outfit para el cumpleaños 30 (o 35)

Reinas queridas, ¿a poco no sentimos que si llegamos a los 30s ya es toda una celebración? Nos sentimos en el ombligo del mundo y queremos gritar a los cuatro vientos que «aún» nos vemos fabulosas.

Por alguna razón, crecemos con la idea de que cuando llegas a los «tas» (treinTAS, cuarenTAS y demás) ya hueles a viejita y «todo se derrumbó».

Pues te tengo noticias, vas dando a penas unos pasos por los años de la juventud más adulta, «cuando la cosa se pone bien». Así que los outfits para celebrar tus 30s pueden ser tan alocados como se te dé la gana. Tendrá que ver con tu personalidad, pero yo te recomiendo: glamour.

Así que mi propuesta es: tul.

Si hace calor, puedes optar solo por una gran falda, esos tacones que soñaste desde niña y una camiseta sencilla.

Para el otoño puedes combinar la mini de tul con una camiseta con un mensaje muy divertido, y la chamarra biker será un #win.

Para más frío, puedes aplicar una falda más larga. Ojo: a los treinta ya no te fijas en si eres chaparrita o alta o… trata solo de equilibrar la parte alta del cuerpo con la de abajo y listo. Visualmente ya sabes cómo manejar tus outfits para celebrar.

Si eres mamá, puedes hacer match con tu chiquita (o chiquito, no los limites), seguramente te va a encantar la idea:

O bien, para las que no les pique el tul, pueden ir de pies a cabeza… o algo así.

Outfits para celebrar tus 40s o 45…

Ya quedó atrás la locura de los 30s y viene la calma pero con muchísima energía de los 40s.

Para mí, en esta época llega la elegancia en serio. Si bien tú puedes vestir como se te antoje, yo te sugiero arreglarte con el vestido que más te haga sentir sexy. Muy sexy.

Si se te antoja, puedes sacar tus piezas, esas que guardas para «un evento especial», ¡ahora lo es!

Si no te laten las minis, aquí hay otras opciones.

Y llegan los 50…

Al parecer ya no festejan con 5-0 con globos a las redes sociales. Así que aquí te voy a dar dos opciones: relajada y casual o clásica formal.

A los 50s se va dejando un poco el glamour para… ¡regresar a la comodidad! Te lo has ganado. Ok, no te asustes, puedes seguir tan glamorosa como tú quieras, pero puedes unirlo al casual.

Por ejemplo, puedes vestir unos jeans con un corte de moda y un kimono divino o un blazer.

Por el lado formal, te propongo seguir el paso de celebridades como Jennifer Aniston o la misma Victoria Beckam (que aún no llega a esta década, pero su estilo es para los cuarenta o cincuenta, ¿a poco no?).

Estas son solo unas ideas para quitarte de la cabeza las ideas de la antigüedad y traerte sugerencias increíbles. Todo tiene que ver con tu estilo, temperamento y, claro, forma de celebración.

¿Estás lista para cumplir ese año tan significativo?

