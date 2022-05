¡Las milipilis! Ese estilo salido del Tiktok que todas hemos visto y nos llama aunque sea un poco la atención. Si bien originalmente es el estilo de las chicas ricas de Argentina, que tuvieron nombres de moda en los 90s «Milagros» y «Pilar», esto no significa que sea exclusivo. Es por ello que acá te van un par de ideas de outfits milipili para vestirte como una verdadera ícono y sus variaciones de la estética.

Qué tenemos en vestidos

Aunque el destacado de este looks son los pantalones de tiro bajo y tops, los vestidos tampoco se quedan atrás. Estos deben ser ajustados, ya que la estética demanda “lucir un cuerpo delgado” cosa por lo cual es un poco criticado. Los vestidos suelen ir acompañados de mitones largos de todos los estilos.

Lo rasgado es un imperante en todo outfit milipili puro. Ya sean tops, vestidos o guantes. En algún lado debe ir algo rasgado estilo Y2K.

Sigamos con los tops

Los tops cruzados están de moda en general y al ser una prenda que deja expuesta mucha piel, se vuelven perfectas para combinar con un par de botas altas y unos shorts.

Las camisas con tirantes son muy Y2K y actualidad por lo que tampoco pueden faltar. Mientras más negro sea el outfit mucho mejor.

El calzado es muy importante

No necesariamente debes utilizar botas texanas largas, pues sus variantes permiten converse y botas cortas.

Las joyas y accesorios son imprescindibles

Los collares de perlas son muy vistosos en la estéticas pero también los de dije simple. Principalmente accesorios en dorado que resalten entre tanto negro.

Cabello milipili

El cabello suele ir suelto pero siempre arreglado. De preferencia es un cabello saludable sin rizos ni liso artificial o al menos que no luzca de esta manera. Las milipilis suelen ser rubias, ya sea al natural o teñido pero no te preocupes que no necesitas cambiar tu color de cabello para seguir la tendencia, pues con el outfit basta.

Con esto ya te puedes dar una idea más clara de cómo lucir la estética y crear outfits milipili sin importar tu color de cabello o la contextura de tu cuerpo, ya que la moda es para todas.