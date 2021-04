Hoy vamos a hablar de tendencias de sandalias, de hecho, de cómo se ha incorporado la tendencia muy vintage a la época de calor.

Tania Lara ya te habló de opciones de botas para primavera, pero si tú eres de las mías, que regula su temperatura por los pies, seguramente no aguantarás llevar zapatos cerrados cuando hace mucho calor.

Sandalias franciscanas: ¿sí o no?

Como podrás imaginar ya, estas se llaman así por ser creadas por los monjes franciscanos allá por los… hace chorromil años. Estas sandalias eran las elegidas por los curas cuando ya no podían andar descalzos debido a que estaban evangelizando de un lado para otro.

Sus atuendos eran bastante humildes, pues era una orden con votos de pobreza. Sus sandalias no eran la excepción.

La suela era de cuero o hasta de madera, y la parte de encima estaba simplemente tejida.

Estas sandalias franciscanas han evolucionado y ahora, aunque se sigue respetando el formato de tejido, las hay de diversos materiales y están muy trend este 2021.

Se les conoce también como cangrejeras y marcas de lujo como Gucci las ha rescatado, tanto para hombres como para mujeres.

Ok, como verás no es que hayan desaparecido alguna vez, de hecho, hay de diversos materiales y colores desde hace tiempo. ¡Nos recuerdan a nuestras infancias, ¿a poco no!?

Como ves en la imagen anterior, se mezcla una tendencia que hemos visto desde 2019 y que es la textura natural (en las suelas), pero con la plataforma y los tejidos a las franciscanas, hace que estas sandalias sean un objeto de deseo para todas, ¡y se ven súper cómodas!

También las hay en estructuras más tradicionales de plataforma, como estas de Billion hands.

La marca que -una vez más- las puso a la vista de todo el mundo fue Zara, con varios modelos en su haber, como estas:

O estas de su hermanita Bershka:

Algunas instagramers las aman realmente:

¿Y qué tal cuando eran/son de plástico? Las franciscanas también vienen como «jelly shoes». Mira, seguro te recordarán la infancia.

Y cuando se pasa un poco el calor…

Muchas marcas las están sugiriendo con calcetines, tal cual escuchas. Mira la opción de Steve Mono, la marca española -de ellos también son las sandalias de la foto principal:

Me gustaron muchísimo, ¿y a ti? Yo no las tengo, pero ya las estoy buscando porque, ¡sí van con mi estilo!