La decoración de las bodas también se transforman de acuerdo a las tendencias de la temporada. El modo vintage es uno de los más usados y cuando elegimos diseñar nuestra boda en ese estilo, los resultados son de ensueños; o por lo menos así lo dicen las personas que sí apostaron por esta decoración.

Estamos hablando de una decoración en detalles de antaño que crearán una atmósfera elegante, con buena vibra y totalmente diferente. Pero te preguntarás: ¿Cómo hago para elegir los objetos correctos? Primero que todo, ten a la vista los antiguos y románticos. Es la clave para dar con ese ambiente chic y mágico.

Lo que no puede faltar en tu boda vintage

Velas con o sin candelabros

¡Que no falte el tono dorado y beige!

Inciensos o aromáticos

Luces

Mesa de tablas o madera

Arreglos con flores de colores

Mira este post: Ramos de novia: tendencia para tu boda

Lluvia de ideas: boda vintage

1- ¡Que no falten las velas! Son un elemento clave de la decoración vintage y para tu boda, son un elemento importantísimo para dar ese must místico y relajado. Si optamos por la decoración que se muestra en esta foto, podemos usar este rincón para una emotiva sesión de fotos.

2- Aunque parezca insólito, los barriles de madera no son útiles solamente para resguardar el vino tinto. Podemos jugar con nuestra imaginación y armar un mesón de bocadillos que nunca nadie podrá olvidar.

3- Pero si no te gusta la idea de los barriles o no los consigues, no olvides que las mesas de bocadillos deben ser de madera. Así logramos este modo vintage perfecto y podemos lograr esa boda tal como la soñamos.

4- ¡Luces, muchas luces! Al igual que las velas, las lucen protagonizan la decoración modo vintage. Las amarillentas, son las perfectas para este estilo antiguo. Fíjate como sale en la foto, pero también puedes probar un set con una cascada de luces de fondo para una mágica sesión de fotos.

Y para la sesión de fotos…

5- ¡No olvidemos los recuerditos! Elijamos souvenirs sencillos que vayan acorde con la decoración elegida. Que sean detalles prácticos y útiles para quienes fueron invitados en un día tan especial. Por ejemplo, unos alfajores vintage es una idea deliciosa.

¿Te gustó? Activa tu imaginación y siguiendo estos consejos, planifica la mejor boda vintage.