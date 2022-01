Muchas parejas de celebridades se han comprometido el año pasado (2021) y la gran pregunta para este año nuevo es: ¿Se mantiene la época de bodas?

Soy fiel creyente que desde el momento en que decides estar con alguien ya generaste un compromiso, en donde por el tiempo que la vida les permita estar juntos ya vienen adjuntos ciertos términos y condiciones. Porque sí, no es un secreto para ninguna que tener una relación se trata también de llevar una responsabilidad.

¡Pero qué emocionante es soñar con ese gran día!, en mí caso, sueño con colocarme mi vestido en forma de princesa y ver al amor de mi vida esperándome frente al altar. Sí, como en los cuentos de Disney.

¿Habrán celebridades que tendrán su cuento de hadas? ¡Veamos algunas bodas esperadas!

Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry tiene un hijo Orlando Bloom. Fuente: El Español

No sé si les pasa, pero yo no sé de cuál de los dos me siento más enamorada. Sin duda, esta es una de las relaciones que me encanta ver porque son mis dos celebridades favoritas, juntas.

Desde el 2019 Orlando y Katy están juntos, tanto fue el amor que este 2020 decidieron tener una preciosa hija juntos y como siempre, quedamos en la expectativa de… ¿Será que este año sí vendrá la boda?

Kristen Stewart y Dylan Meyer

Todas sabíamos que el amor de vampiros no iba a durar para siempre, pero lo que nos sorprendió es que Kristen haya decidido de mostrar su verdadera ella: ¡BRAVO KRISTEN!

Después de dos años de noviazgo, ambas han decidido comprometerse y celebrar por todo lo alto su relación. Ahora, estamos en la espera para ver fotos de esa gran boda.

Como seguidora de ambas, estoy ansiosa de ver ese gran camino, como también quiero ver sus vestidos de novias.

Después de dos años de noviazgo Kristen y la guionista Dylan se comprometen y pronto será la boda. Fuente: La Nación

