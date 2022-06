Las bolsas de madera darán un toque muy ochenotoso a nuestro look y como la moda siempre vuelve, que mejor manera de usar este accesorio totalmente antojoso y fuera de lo común.

La colombiana Yesseli Urueta, fundadora de Yurueta Store, trata de innovar la industria de la moda con su colección de bolsas y joyas de lujo para 2022. Pura artesanía proveniente de su país natal.

Este año se dio a la tarea de crear bolsas con madera teca, herrajes de oro y piedras preciosas, ¡wow, suena tentador!

La confeccionista explicó que elige la madera teca porque la intensión es confeccionar piezas únicas y exclusivas para sus clientas y hacerlas sentir diosas de la moda: «queríamos crear un producto distinto, algo que no existiera en el mercado”.

Bolsas de madera y su creación

En este sentido, Urueta contó que esta colección surge a través de sus viajes: “de viajes a donde hemos ido, de personas que nos inspiran y que de una u otra forma materializamos todas nuestras epifanías a través de las joyerías y las bolsas”.

Del mismo modo, expresó que “este proyecto nació de una gran epifanía, de querer diseñar accesorios diferentes para nuestros outfits. Siempre he estado muy cerca de la moda. He estado en pasarelas, he hecho varias campañas publicitarias y ahora estudio también diseño de joyería”.

Lo que sucedió durante la pandemia

Ella comenta que durante la pandemia entendieron realmente lo que era un trabajo de e-commerce y aspira llegar a muchas partes de latinoamérica, pero resaltó que está enfocada en trabajar con fashion shows, donde le permitan participar y ser conocida en plataformas distintas.

A su vez, Urueta mencionó que también buscarán en un futuro trabajar con artesanos mexicanos de Taxco, Guerrero. Señaló que el plan es sacar una línea de gama baja con plata.

Bolsa de Madera