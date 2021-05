Cuando conocimos Maëlys Skincare no nos imaginábamos que era creada por la misma persona que está al frente de Wax Revolution, una cadena especializada en depilación: Bridget Rutherford.

Bridget es copropietaria de Maëlys Skincare y Wax Revolution, eso significa que gestiona el desarrollo de producto, el empacado y la mercadotecnia de las marcas. También es mamá de un niño activo de 3 años, «por lo que trato de mantener un estilo de vida equilibrado gestionando los compromisos laborales y familiares.»

Así que si ella creó una línea de cuidado de la piel es porque cree que es vital. Vamos a empezar por ahí nuestra conversación.

Cuéntanos, ¿por qué es importante cuidar la piel?

Tu piel juega un papel importante en la protección de tu cuerpo y es por esto que es importante mantenerla en buenas condiciones. Todos tenemos diferentes problemas de piel, y por lo tanto, necesitamos diferentes soluciones.

¿Cuáles son las tendencias del skincare?

Las tendencias del cuidado de la piel tienen que ver con ingredientes suaves pero efectivos y lo más naturales posible. Nosotros también tratamos de crear aromas para nuestros productos que sean únicos y te lleven a una tierra diferente.

¿Tú como cuidas tu piel?

Primero empiezo asegurándome de comer bien y tomar mucha agua y té verde. El ejercicio también es importante para una piel radiante.

Después me encanta usar los productos de Mëlys Skincare, el Rescue Gel hidrata y cura maravillosamente sin sentir pesadez y también tiene un gran aroma suave. Luego, para necesidades específicas, uso los exfoliantes o la crema para vellos enterrados. También es importante un buen lavado de manos suave que no le quite los nutrientes, por eso utilizo el jabón de manos de Maëlys con extractos de algas.

¿Cuáles son tus básicos de piel y cabello?

Intento usar skincare que sea efectivo y suave para la piel y Maëlys esta diseñado con eso en mente. Pa mi cabello, trato de usar productos de alta calidad pero no en exceso, así que sólo lo lavo 2 veces a la semana y siento que así mantengo mi cabello con un aspecto mucho más saludable.

Si pudieras vivir con una sola pieza de maquillaje, ¿cuál sería?

¡Lipstick¡ ¡Me encanta la forma en que ilumina el rostro y te da un impulso!

Hablando de tu marca de cuidado de la piel, cuéntanos como la iniciaste y los retos a los que te has enfrentado

Como coproprietarios de Wax Revolution buscamos una marca que respondiera a las preocupaciones sobre la piel que nuestros clientes tenían. Cómo no había nada en el mercado que realmente nos satisficiera decidimos comenzar con Maëlys Skincare. Es una marca que hemos comenzado desde cero y construido a lo largo de dos años. Al principio, los desafíos eran encontrar los socios adecuados, pero una vez establecidos, las cosas van bien. Este último año, algunos de los desafíos han sido retrasos debido al Covid, pero espero que lo estemos superando ahora.

Los 3 consejos de Bridget para la mujer KENA

Vive la vida con honestidad, sé fiel a ti misma. Ten tus propias opiniones y sé capaz de defenderlas. Cree en ti misma y en tus habilidades, trata de marcar la diferencia a tu manera especial, sin importar cuán grande o pequeña sea. Aprecia las pequeñas cosas de la vida, se inventan todos los días… una llamada telefónica con tu mamá o hermana, un abrazo con la abuela. La pandemia de Covid nos ha hecho valorar las relaciones e interacciones humanas más que nunca.

Como Bridget, puedes buscar una pasión e ir por ella.

