Para despedir el año solemos usar prendas nuevas o las seleccionadas para «eventos importantes» pero este año deberíamos lucir un look llamativo, sensual y bastante potente, ¡De rojo total! Inspirémosnos en estas celebridades a las que les luce perfecto esta tonalidad.

Un look rojo extremo, como estas celebridades

Paula Echeverría, la dama de rojo:

A ella le queda bien todo color pero el rojo la hace lucir mucho más sofisticada y elegante. Este traje largo es una opción muy cool para un evento familiar en algún lugar de caché para la noche.

Lilian Estefan, «La Flaca»

Para un look más sencillo y fresco, podemos lucir como la flaca. Un vestido corto, con pliegues sencillos y de cuello alto. La conductora del programa El Gordo y La Flaca lo presume en sus redes con unos tacones dorados, pero puedes combinarlo como quieras, ¡hasta con fucsia!

Demi Lovato de rojo total

Aunque no estaremos en una tarima cantante, podemos copiar este look cómodo y casual para despedir el año junto a nuestros seres queridos. No olvides las botas negras, son el complemento perfecto para este look al estilo Demi.

Sensual y de rojo como Megan Fox

¡Sin palabras! Este look es para mujeres despampanantes y ultra sensuales. Si estas acostumbrada a mostrar un poquito más de lo normal, un vestido similar al de Fox puedes usar para estas fechas. ¿Te lo podrías?

Lo que podemos usar

Te dejo unas cuantas opciones para que armes tu look de rojo extremo y no te sobrepases en los gastos. En Kena te ayudamos a elegir prendas claves, para distintos presupuestos. El vestido rojo de la foto principal es de Mango y cuesta $1,900 pesos.

Jeans cargo de talle alto con bolsillos con solapa en $590 pesos.

Conjunto de pantalones y top frescos, de JLo, $799 pesos.

Camisa fluida satinada de cuello solapa con escote pico y manga larga, cierre frontal con botones en $599 pesos.

Vestido punto abertura rojo en $ 899 pesos.

Sudadera navideña que a muchos les hace el look, ¡también en rojo! Costo: $599 pesos.

Y si solo te faltan unos tacones rojos, estas las puedes conseguir en $549 pesos.