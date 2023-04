Body positive es un movimiento que promueve la aceptación y la visibilizarían de todos los estilos de cuerpo. ¿Sabes las famosas que apoyan este movimiento?

Es el resultado de los cánones de belleza a los que estamos acostumbradas a ver en cines, televisión, campañas publicitarias, portadas de revistas, etc. El Body positive busca fomentar o reforzar el amor propio y la autoaceptación sobre tu apariencia física.

Durante muchos años la sociedad ha determinado que los cuerpos ideales son con medidas y colores específicos. Las redes sociales actualmente refuerzan esta teoría creando presión en personas que no cumplan con estos estereotipos.

Cada vez más hay celebridades que se suman a este movimiento. La idea es normalizar las diferencias de cada cuerpo y evitar males peores como anorexia, bulimia o depresión.

Ariana hizo público en sus redes sociales, el descontento sobre las burlas sobre su cuerpo. Este video ha generado polémica y como era de esperarse, los seguidores de la cantante le mandaron buenas vibras y la invadieron de mensajes alentadores.

En su cuenta de Instagram subió un video mandando un gran mensaje de amor propio en el que invita a sus seguidores a que acepten sus imperfecciones.

Ariana takes TikTok to address the body-shaming comments she has been receiving online. pic.twitter.com/oDOGzOjipV