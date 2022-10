Dicen que el cabello largo es símbolo de feminidad pero si me lo preguntan digo que no. El cabello corto es el verdadero símbolo de feminidad porque, a pesar de ser catalogado como de hombre, podemos lucir igual de tiernas y poderosas como con cualquier corte.

Un comienzo

El cabello corto es incluso, una nueva vida, una nueva oportunidad a tu cabello. Puede simbolizar un comienzo, un cambio de imagen, una transmutación de tu estilo. Puede ser todo lo que tú quieras pero no permitas que sea lo que otros desean.

Sin miedo al qué dirán

Me parece fortaleza, porque no cualquiera nadaría contra la corriente de los estereotipos. Nos han enseñado lo que es femenino, lo que generalmente ha sido impuesto por hombres pero nosotras somos la última palabra. Lo femenino es lo que nosotras queremos que sea.

¡Haz lo que quieras con él!

Así que no, no te conviertes en “algo raro” o en hombre por cortar tu larga melena que de seguro ya estás cansada de mantener. Hazte ese corte que siempre has querido sin miedo al qué dirán. Rápate, córtalo “como chico”, píntalo y haz lo que quieras con él.

El cabello no es un símbolo femenino, sólo es cabello y en pleno final de 2022 no podemos estar atadas a creencias tan absurdas.