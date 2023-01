Las fans de El mundo oculto de Sabrina recordarán con mucho cariño a Prudence y su más que icónico peinado. Sé sincera y es que incluso quisiste el corte de cabello de Tati Gabrielle nada más para obtener esas ondas. ¡Veamos cómo se hace?

¿De dónde surge?

Resulta que este look no es de Prudence sino de Tati, la actriz llego con semejante cabellera al casting y a los creadores les fascinó, ¡tanto que se convirtió en parte del look eterno de su personaje.

¡El secreto revelado!

Durante todo el rodaje de la serie, Tati no reveló ¡ni una vez, ni por error!, el secreto del peinado pero, una vez terminada respondió a la incógnita. La actriz publicó un video tutorial con la leyenda “¿Quién le arregla el pelo a Prudence? ¡Pues yo!” Develando así el misterio mejor guardado de la serie.

¿Qué necesitas?

Al tener un cabello platinado, Tati utiliza un producto para crear un color más intenso. Debe ser una crema para peinar espumosa que a la vez funcione como fijador o agregar un fijador al final.

Foto de Halo en pinterest}

¡Procedimiento!

Solo debes aplicar una cantidad generosa del producto y crear la forma con ayuda de un peine tal como en el video. Tati sólo pide ayuda para la parte trasera y así consigue un peinado de infarto.

¿Ya estás lista para cambiar el look y poder lucir el cabello de Tati Gabrielle?