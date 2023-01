Melissaletion es una joven influencer que dedica buena parte de su contenido al tema del amor propio y la aceptación de nuestro cuerpo. Esta chica de la vida real da consejos desde su propio ser y de todo lo que aprendió y sigue aprendiendo en su propia batalla interna sobre el tema.

La guerra con tu cuerpo

Este es el término en el que ella se refiere para englobar todos esos problemas que nuestra mente y la sociedad nos ha hecho tener. Todo esto por el simple hecho de no cumplir con los cánones de belleza establecidos.

La complexión media

Quizá uno de los cuerpos más amados y odiados de todos los tiempos. La gente siempre tiene algo que decir sobre las curvys, pueden ser envidiadas e incluso criticadas. Dicen que todo les queda bien y al mismo tiempo que muestran demasiado por el simple hecho de utilizar cualquier prenda.

Melissa es complexión delgada/media y como muchas, su cuerpo no es perfecto. Cuenta con rollitos, un abdomen que cambia de tamaño según diversos factores y una piel que se mueve y cambia constantemente. Así es su cuerpo y el de muchas.

Las imperfecciones de nuestro cuerpo

Hay días en los que simplemente no se siente como la diosa griega que es –y somos todas- pero no permite que eso la derrote. No deja que los cánones de la belleza decidan que, su valor como persona radica en su belleza y si el día de hoy se despierta con alguna “imperfección”, ella saldrá a la calle a comerse el mundo porque estos no son defectos, son rasgos del ser humano normal.

Melissaletion tiene muchos mensajes para ti, para que puedas amar tu cuerpo y nunca olvides lo hermosa que eres.