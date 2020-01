· Alimentación Una dieta saludable es la clave para todo, incluyendo la apariencia de nuestro cabello. Aumenta la cantidad de alimentos verdes como la lechuga, legumbres como las lentejas, cítricos, huevo, pescado y por supuesto, consume mínimo 2 litros de agua sin sabor. · Lavado adecuado Todos sabemos que lavar adecuadamente nuestro cabello nos garantiza limpieza y salud, pero a veces no estamos enterados que hacerlo de la manera correcta nos ayuda a estimular su crecimiento: “Moja tu cabello con agua tibia, aplica una cantidad suficiente de shampoo dándote un ligero masaje con las yemas de los dedos en forma circular, enjuaga y sécalo con una toalla sin hacerte tirones.” Comentan los expertos. · Péinate Elige el cepillo que vaya a acorde a tu tipo de cabello y péinate dos veces al día cuando esté seco (si el peinado lo permite, por supuesto, no queremos que deshagas esos rizos fantásticos). · ¡Elige productos que fortalezcan tu cabello! En el mercado hay una amplia variedad de productos que se adaptan a todos los tipos de cabello. Sin embargo, si lo que quieres es fortalecerlo y prevenir problemas frecuentes en los hombres como la caída, es importante que busques fórmulas que fueron pensadas para prevenir estos estragos. · Corta tu cabello Con el corte no solo nos damos estilo, también eliminamos el que pudiera estar maltratado. Se recomienda que acudas una vez por mes aunque algunos hombres pueden hacerlo cada tres meses. Esto dependerá de tu tipo de cabello y necesidades personales. Si cumples a cabalidad estos cinco hábitos, podrás conseguir el cometido “un cabello radiante, fuerte y brillante.”