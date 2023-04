Cada quién está donde quiere estar es una de esas frases que solemos escuchar y aceptar con mucha facilidad. ¿Realmente qué es lo que significa esta, peculiar frase?

La agresividad pasiva

Cada vez que la escucho siento una inquietud interna ya que, muchos dichosa que se mantienen en la actualidad están repletos de una agresividad pasiva que casi nadie nota. ¡Todo en esta frase está mal!

¿Cada quien está donde quiere estar?, si fuera así todos estaríamos en la mejor situación, en nuestra vida ideal si tan solo se tratase de quererlo. Claro que, esta frase se utiliza principalmente para hablar de situaciones de violencia de género, empecemos por ahí.

Aceptar la violencia

Quizá existan mil y un razones por la cual una mujer “acepta” la violencia, pero eso no significa que esté bien culparla de ello. No siempre podemos escoger, muchas veces la salida o la solución que para muchos luce ¡tan sencilla! no está a simple vista para la afectada. Muchas veces, nuestra mente lo complica todo ¡porque somos seres complicados! No podemos entender porque no vivimos lo que esa persona y el decir que es fácil salir refleja que no somos personas empáticas y/o no tenemos idea de lo que es eso.

De personas a robots

Si tan solo pudiéramos dejar atrás los miedos, inquietudes, lo que nos retiene, traumas y tantas cosas negativas probablemente seríamos imparables. Por desgracia esto nos quitaría nuestra humanidad porque la vida no está llena de puros momentos positivos donde sabemos escoger siempre la mejor opción. No somos máquinas dotadas de la mejor tecnología, somos seres humanos y cometemos errores. A veces, también nos quedamos donde no queremos estar.

“Querer es poder”

Por la razón que sea, sin importar que se trate de violencia de género o no, el simple hecho de querer no va a cambiar nuestra situación, primero hay que saber cómo llevar a cabo aquello que sí queremos y esto lleva esfuerzo, tiempo, además de mucho autoconocimiento y disciplina.

No conozco un solo caso de una persona que entró a una situación desagradable y con “tan sólo quererlo” cambió esta situación por algo mucho mejor, más favorecedora.

Cada quién no está donde quiere estar…