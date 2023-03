Las red flags no sólo se encuentran en otras personas, a veces nosotras mismas somos portadoras ¡y no nos damos cuenta! Atenta a estas señales ya de auto red flags para que puedas finalmente cambiarlas.

1 Evitas la buena comunicación

Si alguien te hace daño o le haces daño a alguien y simplemente huyes, ignoras o le evitas, he aquí nuestra primera bandera roja. No corras de los conflictos, enfréntalos y aprende a comunicarte de manera efectiva. No comiences acusando a la persona, lo mejor será darle a entender cómo te hizo sentir esa situación.

2 Grandes expectativas

Las expectativas altas e irreales terminan por herir y mucho. No hablo de las que puedas tenerle a otras personas sino las que tienes en ti misma. Deja de castigarte o repudiarte por no lograr metas poco realistas. Recuerda que tú eres suficiente y siempre lo serás.

3 Controlar a los demás

Otro rasgo tóxico que podrías estar teniendo es cuando intentas controlar las decisiones de otros y personas en general. Al final del día todos son libres de escoger y no puedes obligar ni intimidar a alguien por no seguir lo que tú quieres.

4 Relaciones de una sola dirección

No es solo una red flag, sino que además pone de manifiesto el poco amor propio que tienes. No te aferres a una persona que no te quiere o no daría lo mismo que estas dispuesta a otorgar. Duele yy parece injusto pero lo superarás y estarás mucho mejor así.

5 Tu valoración personal

El valor que te das depende en gran medida del valor que otros te dan. Depende de cómo te miren tú te mirarás igual. El valor que tienes como persona se encuentra en ti misma y nadie más lo puede decidir por ti.

¿Te has identificado con alguna de estas auto red flags?