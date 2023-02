“Nadie te amará hasta que te ames a ti misma”. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase a lo largo de nuestras vidas? La respuesta es muchas veces pero, ¿qué tan cierto y justo es? ¿Realmente las personas que luchan con problemas de autoestima no son merecedoras de amor?

La lucha constante

Una afirmación como esa puede ser un duro golpe para alguien que aún no se acepta tal y como es, porque esto no es fácil. Si la autoaceptación fuera algo tan sencillo ni siquiera estaríamos hablando de un problema. Para muchas, el sólo pensar que, si no se aman a sí mismas nadie lo hará sólo refuerza los problemas ya existentes.

Todas somos merecedoras del amor

No porque no podamos amarnos significa que alguien más no podrá hacerlo, este no es un requisito previo para que alguien más vea la belleza que hay en ti, en tu alma. Los sentimientos de otros son ajenos a los nuestros, es por ello que sí, las personas que no son capaces de amarse a sí mismas pueden ser amadas por otros.

Dejemos de normalizar este tipo de frases sin frenarnos a pensar, ¿realmente está bien? En este caso, depende de realmente lo que sientes.

Aprender a amarte

De hecho, una buena forma de aprender a cómo amarte a ti misma es por medio de ojos externos. Lo que otros dicen de nosotros impacta de alguna forma y los comentarios positivos de aquella persona que realmente nos aman ayudan muchísimo a reforzar la confianza. Esto siempre y cuando no pienses que no eres merecedora de ese amor porque aún no lo eres o aún no te ves como esa persona te ve a ti.

Cambiemos el “Nadie te amará hasta que te ames a ti misma” a “todos somos merecedores de ser amados”.